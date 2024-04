Mostov kandidat za premijera Nikola Grmoja komentirao je prve rezultate. Rekao je da će se sve vidjeti na kraju te je ustvrdio da Most ostaje jedina autentična, antikorupcijska, suverenistička snaga od centra na desno.

"Čvrsti smo i napravit ćemo sve ako je moguće, vidjet ćemo kakvi će rezultati biti, da se HDZ pošalje u oporbu", rekao je Grmoja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ustvrdio je da Most raste s obradom više biračka mjesta. Osvrnuo se i na financiranje kampanje.

"Nismo financirani izvana, nisu nas financirali tajkuni ni mutni interesi. Nismo imali TV reklame čak ni jumbo plakate. Građani su nam očito dali veliko povjerenje, a hoće li to biti dovoljno za ostvariti promjene koje su prijeko potrebne vidjet ćemo", dodaje Grmoja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatra da mogu doći do 13 mandata, a možda i 14.

"Ne znamo ostajemo li i dalje u oporbi to ovisi o DP-u ako ode s HDZ-om onda ostajemo u oporbi. Dolaze različite izjave iz DP-a, Kolakušić govori da neće s HDZ-om, Peternel, Josić i Radić govore da se može razgovarati. Ako oni izdaju na takav način građani će znati tko je izdao. Nitko me još nije zvao, nisam ni gledao telefon zasad su mi najbitniji ljudi koji su iznijeli ovu kampanju. Najbitnije je da se Most ne može kupiti, slomiti to smo dokazali", komentirao je Grmoja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iznenađuje ga što je HDZ dobio toliko mandata, a komentirao je i predsjednikov potez.

"Otežalo nam je što je predsjednik objavio kandidaturu na isti dan kad i mi, suzilo nam je medijski prostor nismo mogli predstavljati svoje programe. On je ušao u kampanju, ali nije ušao nije dao ostavku. Ne znam, izgleda da nije previše pomogao SDP-u, a HDZ je mobilizirao.