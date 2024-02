Srbija je uputila Hrvatskoj novu prosvjednu notu zbog riječi ministra vanjskih poslova Gordana Grlić Radmana, da je Aleksandar Vučić ruski trabant. Grlić Radman gostovao je u RTL Danas gdje je komentirao cijelu situaciju.

Iz Srbije je stigla nova prosvjedna nota. Kako im odgovarate?

"Mi smo već odgovorili, ne znam čemu tolika histerija. Naravno da predsjednik Vučić sjedi na srpskoj stolici, ali nismo govorili o tim stolicama, nego stolici koja je predviđena za Europsku uniju. Tu naravno postoji ta druga stolica, ali mi o tome govorimo i unutar Europske unije. Ja sam komentirao percepciju, sjećate se izvješća o napretku gdje se ustanovilo da srbijanska politika ne sudjeluje, odnosno nije uskladila svoju vanjsku politiku sa zajedničkom europskom politikom."

Je li vas iznenadila ova prosvjedna nota?

"Nije, ali ono što me iznenadilo je da se ovdje svjesno ili nesvjesno nameće pogrešna interpretacija aktualnih tema, ali i bilateralnih odnosa i što su ovdje informacije selektivno iznijete i neadekvatno kontektualizirane, govori se o Austrougarskoj, NDH itd."

Izvrijeđali su vas da ste potrčko, kukavica, a još žešći je bio Ivica Dačić je li vam to problem?

"Nije mi to problem. Hrvatska je ostvarila vanjskopolitičke ciljeve i nama stvarno ništa ne treba, ali treba nam stabilnost zapadnog Balkana. Trebaju nam dobrosusjedski odnosi to je ono što se od Srbije očekuje i o čemu sam ja uvijek otvoreno govorio. Ja nemam problema ni s ministrom Dačićem, ni s predsjednicom Brnabić, pa ni s predsjednikom Vučićem, ali ja otvoreno kažem ono što Srbija treba napraviti. Treba razvijati i promovirati regionalnu stabilnost i dobrosusjedske odnose. To je odgovornost Srbije. Ono što Hrvatska traži - to nije samo bilateralno pitanje, nego je to univerzalno pitanje ljudskih prava - je odgovor na nestale, 1802 nestalih, procesuiranje ratnih zločina, očitovanje logorašima. Ja ću o tome sutra govoriti na Vijeću za ljudska prava. Trebaju se procesuirati ratni zločini, omogućiti odštete logorašima. Srbija se mora suočiti s prošlošću."

Ranije je stigla prosvjedna nota zbog spaljivanja Vučića na karnevalu.

"Bezveze, oni ne razumiju povijesnu tradiciju utemeljenu znači u srednjem vijeku, to su karnevali. To su slobodarske težnje gdje se ljudi vesele. To je to. Oni spaljuju, pa spaljivali su Angelu Merkel, Macrona, pa mene su spalili dva puta i druge ministre. Ali pazite, ja sam govorio pred Općom skupštinom, govorio sam pred Vijećem sigurnosti, tamo je bio ministar Dmitro Koleba, ukrajinski ministar. Inače, Europska unija je potaknula zajedničku izjavu kojoj se priključilo 50 zemalja. Među njima nije bila Srbija. Prema tome, to vam govori o tome da Srbija ipak sjedi na dva stolca, a Srbija se tu mora opredijeliti kojim putem želi ako želi u Europsku uniju. Mi ćemo je podržati."

Koliko dugo još oni mogu tako na dva stolca?

"Pa ne znam, ali vidite ova njihova nota kad vidite sadržaj note, oni su opsjednuti Hrvatskom. Natječu se s našim postignućima. Mi želimo reforme i želimo napredak, Hrvatska je najuspješnija priča kad pogledate od svih zemalja koje su bile u bivšoj državi."

Cijeli mandat je skoro prošao. Još niste dogovorili s predsjednikom Milanovićem oko veleposlanika? Ima li tu dogovora?

"Nismo. To je pitanje za predsjednika Milanovića, mi smo zatočenici njegovog njegovog načina razmišljanja. Njemu to nije zanimljivo. Njemu to nije interesantno, on se nema baviti time. Vidite, pazite bilanca predsjednika Milanovića, pet godina je on predsjednik. Recite mi pet događaja u tih pet godina, koliko je on napravio? Sramoćenje, blamaža, nerad. Toliko je srozao tu funkciju, ona je nisko. Mi radimo, on nema vanjskopolitičkog djelovanja, njega nitko ne primi. Ako neki ministar dođe posjetiti mene, možda ode do njega, ali u zadnje vrijeme nitko ne traži susret s predsjednikom Milanovićem. On je cijeli svoj mandat posvetio svemu dobrom što ova Vlada radi."