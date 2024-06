Grdosija od bika, teška gotovo 900 kilograma, otela se kontroli svog vlasnika i nesretnom starijem muškarcu koji mu se našao na putu rogove zario kroz bedra u trbuh. Toj strašnoj sceni danas su svjedočili posjteitelji bikijade u Radošiću

Odmah je reagirala hitna medicinska pomoć koja je ozlijeđenog muškarca prebacila u splitski KBC. Publika u šoku, kao i organizator.

„A mlad je bik i nestrpljiv je. Prvi put mu je u areni i nije se, nije reagira kako treba i to je to. Ali dobro je sve, bez većih ozljeda i to je najvažnije", kazao nam je organizator bikijade Ivan Parčina.

No iz bolnice su nam ipak potvrdili kako je riječ o teškoj ozlijedi abdomena. Hitno je operiran i trenutno se oporavlja na Jedinici intenzivnog liječenja.

Sat vremena nakon prvog incidenta još jedan. U žaru borbe bikovi opet van arene, i opet među publikom. Na svu sreću, ovaj kapitalac, imena Rambo, sa rekordno dugim rogovima, nije bio dio natjecateljske ekipe. Onaj tko bi mu se našao na putu, sigurno se ne bi dobro proveo.

"Pa gledajte, sve se to gleda. Znači starost i kilaža, dužina rogova. On je još relativno mlad jel, on je trenutno u ovoj amaterskoj ligi, a sljedeće godine, ja se nadam prelazimo u profesionalce, pa ćemo vidit", objasnio je uzgajivač bikova Marijan Bogdanović.

Borbe bikova sve su popularnije, pa je onaj tko ima najsnažnijeg i najhrabrijeg bika ili kako oni kažu šampiona, glavna faca. Jedan od njih je i Ante Radanović, vlasnik mladog bika Zeće koji je iz arene izišao kao pobjednik.

"On ima srce veliko. On je već ima prije toga dvi borbe, ne na bikijadama. Ne odustaje on, ima veliko srce. Ne odustaje", kazao je Ante Radanović iz Kladnjica.

Poraz čini se nije lako prihvatiti ni životinjama, kao ni njihovim vlasnicima.

„Teško je, teško je. To je kao dio obitelji, član obitelji. Više pazimo do njega nego do žene", našalio se Ivan Zenić iz Dicma

Dok se prijatelji životinja užasavaju bikijada, u Dalmatinskoj zagori, čini se, to je jedan od najvažnijih događaja. Dok jedni tuguju zbog poraza drugi su brigu udarili na veselje. Janjci i odojci danas su u Radošiću išli kao na traci.