Novi udar na umirovljenike u četiri doma za starije kojima je osnivač Istarska županija. Od 1. ožujka poskupljuje smještaj. Domovi u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši ukupno imaju 550 korisnika. Cijena smještaja dosad se kretala između 400 i 675 eura, s iznimkom doma u Puli, gdje cijene dosežu gotovo 840 eura. Razlog poskupljenja su veće plaće djelatnika doma, veće cijene režijskih troškova i hrane. Pomoć županije je nedostatna, pa je tvrde - ovaj nepopularni potez neizbježan.

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević javio se iz Bjelovara gdje također nema dobrih vijesti. I u tom gradu poskupljuje dom i za starije. Razgovarao je sa Sanelom Mlatilik, ravnateljica Doma za starije osobe u Bjelovar.

"Mi smo one komfornije sobe poput apartmana koji imaju i dnevni boravak i spavaću sobu i kuhinju i kupaonicu i balkon poskupili za 50 posto. Što znači da smo s 430 povisili na 650 eura. Jednokrevetne sobe, a to su one koje imaju veći komfor su sa 440 na 620 poskupjele. Ono što smo najmanje poskupili to su dvokrevetne sobe jer one imaju najmanji komfor - to je išlo za 30 posto", objasnila je Sanela Mlatilik.

Na pitanje što je glavni razlog poskupljenja kaže:

"Mi smo prošle godine od 1. travnja povisili cijene za 20 posto i računali smo da ćemo biti na nuli. Nama su se prošli godine ukupni rashodi- i za zaposlenike i za energente i ta namirnice povisili za 15 posto. Nabava za namirnice u 2024.nam je pokazala povećanje od 30 posto. Računamo da će nam izdaci za djelatnike biti veći za 15 posto. I sa ovim povećanjem smo računali da budemo na nuli". istaknula je.

No hoće li korisnici to moći platiti?

"Obitelj je obveznik izdržavanja po zakonu, a mi smo prvo komunicirali sa svojim korisnicima je li oni to mogu podmiriti od svojih mirovina. Ako nemaju da kontaktiraju obitelj. Ako obitelj ne može onda tu dolazi Centar za socijalnu skrb. Neki nam kažu da imaju i da će sin sufinancirati, neki kažu da su prodali nekretnine ali da kćer sad neće, ali mi ćemo naći rješenje za sve njih", zaključila je ravnateljica Doma za starije osobe u Bjelovaru.

Ruža Radoković, korisnica Doma za starije osobe u Bjelovaru kaže da će njeno povećanje iznositi 40 posto.

"Ja sam u jednokrevetnoj s balkonom vila i to je bilo 467 eura, a sad je 650 eura. To od svoje mirovine ne mogu platiti. Moja mirovina je 588 eura. Imam sina i bez obzira na to što je on u kreditu rekao mi je: Mama ne brini. Tako da će on nadoplaćivati. Ali ja se nadam da će i mirovine ići gore, da će biti drugačiji obračun i da će naša Vlada ipak pokušat nas umirovljenike staviti na malo višu razinu što se tiče mirovina", nada se gospođa Ruža.