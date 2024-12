Poznati odvjetnik iz afere Dinamo odgovara jesu li bili stjerani u kut: 'Došao je k meni...'

Sin Zdravka Mamića, Mario Mamić, nakon što se nagodio s USKOK-om i priznao krivnju dobio je i kaznu na osječkom sudu i to 16 mjeseci zatvora, povrat milijuna oštećenom Dinamu, a mora uplatiti i vrtoglavi iznos u državni proračun.

Teško reći kad će Mario Mamić na odsluženje kazne jer po proceduri, prvo se presuda mora napisati, potom dostaviti strankama koje imaju rok za žalbu od 15 dana. Pretpostavka je da se neće žaliti.

Više o svemu razgovarali smo s odvjetnikom Gordanom Preglejem, odvjetnikom menadžera Nikkyja Artura Vuksana koji je prvi započeo nagodbe u procesu Dinamo 2.

Kako je to išlo s vašim klijentom oko nagodbe?

Procjena klijenta bila je da je za njega najoportunije bilo da se krene u sporazumijevanje i krenuli smo u to.

Jeste li bili stjerani u kut?

Ne, nismo bili, ali je došao k meni, procijenio da je to za njega najbolja opcija. Tako smo počeli.

Vi ste se, dakle, prvi obratili USKOK-u. Kada gledamo dogovaranje oko kazne, koliko je teško sklapati dogovore i koliko se teško lome koplja?

To je vrlo individualno, postoje predmeti gdje je to vrlo jednostavno, a u nekima to potraje i mjesecima.

Vaš klijent nije morao ništa platiti u državni proračun?

Pa nije oštetio nikoga.

Kada gledamo slučaj kod Marija Mamića, kakva su vaša očekivanja? Koliko prođe od sklapanja sporazuma do odlaska u zatvor?

To je individualno od predmeta do predmeta, presuda prvo mora postati pravomoćna, nakon toga sudac izvršenja preuzima spis i kada dođe osuđena osoba na red, upućuje se na izvršenje kazne.

Prvo ide u Remetinec?

Svi idu u Remetinec na postupak dijagnostike. U Centru za dijagnostiku ocjenjuje se prema njegovoj ličnosti, težini kazne i vrsti kaznenog djela u koju će kaznionicu ići.

Očekujete li u predmetu Dinamo 2 još nagodbi?

Teško mi je to reći, ovisi o svakom okrivljeniku i njegovom branitelju posebno.

Da ste odvjetnik Zdravku Mamiću, bi li mu sugerirali nagodbu?

Nisam njegov odvjetnik.

Ali ste odvjetnik najpoznatijeg istražnog zatvorenika Saše Podzera. U kojoj je fazi istraga?

Istraga je u fazi ispitivanja svjedoka redom koji određuje USKOK. Provode se pretrage privremeno oduzetih predmeta, telefona i računala. Kad bude to gotovo, vidjet ćemo u kojoj fazi će ići taj postupak.

Vidjeli smo da su otvoreni izvidi u slučaju ECMO, je li ga USKOK pozvao da dade iskaz?

Koliko ja znam, ne.

Čuju se kritike na rad v.d. ravnatelja USKOK-a otkako ga je imenovao Ivan Turudić, Sven Mišković. Kako ocjenjujete rad USKOK-a zadnjih nekoliko mjeseci?

Ne znam odakle kritike, možda nisu dovoljno medijski popraćene. Činjenica je da je otkako je Mišković imenovan na mjesto v.d.-a broj USKOK-ovih akcija znatno porastao.

Ivana Ivanda Rožić navela je i to da Mario Mamić i Sandro Mamić imaju rok za uplatu do 1. ožujka - što se tiče Dinama, a kada je riječ o uplati u državni proračun, rok je godinu dana.