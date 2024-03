Iščupani i polomljeni križevi, porazbijane vaze, uništene figure i ukrasi na grobnicama. Takav prizor je dočekao Gorana Takača iz Erduta kad je došao na grob svojoj supruzi.

"Razbili su anđele, izgazili ih nogama, pobacali cvijeće. Razbijeno je sve stakleno, sve što se moglo razbiti", priča nam Goran.

Iživljavanje i uništavanje šokiralo je sve kojima su na groblju njihovi najmiliji.

"Pa kako neću biti u šoku, branitelj bio od prvog do zadnjeg dana i doživjeti ovako nešto. Pa je li se borio za to da divljaci haraju po grobljima. Ovo je užasno!" šokirana je Marija Ivić iz Erduta.

Najtužnije je ipak na grobnim mjestima djevojčica poginulih za vrijeme ekskurzije na odmorištu autoceste kod Novske. Prije pet godina na djevojčice je naletio kamion, sahranjene su jedna pored druge, a roditelji su sada doživjeli novu bol.

"Ne mogu doći k sebi, cijelu noć ne spavam. jedan šok sam proživjela, evo sad drugi. Em mi dijete pogine tako kako je poginula, em sad ovo i što da kažem, što više imam reći", potresena je Zorica Horvat iz Erduta, majka poginule djevojčice.

"Da ga uhvatim ja bih ga najradije ubio. Ništa drugo nije zaslužio kad može mrtvima uzimati i uništavati. Čovjek ne može zamisliti da se tako nešto može dogoditi.“ kaže otac poginule djevojčice Andrija Horvat iz Erduta.

Policija je na groblju provela očevid, a zbog brojnih tragova pa i krvi na spomenicima za očekivati je da će ubrzo utvrditi sve detalje ovog događaja koji je zgrozio sve.

"Mi koji radimo taj posao, kada mi ostanemo šokirani nekim stvarima onda znate da to ništa nije dobro.“ kaže Anđelka Tomašević, ravnateljica komunalnog poduzeća koje skrbi o groblju.

„Svi su u nekoj nevjerici, čuđenju, definitivno nešto što se nije događalo na našim područjima jer ipak groblja su neka sveta mjesta gdje svi odlazimo u nekom pijetetu.“ kaže Jugoslav Vesić, načelnik općine Erdut.

I svi se pitaju tko je i zbog čega počinio ovaj sramotan i neshvatljiv čin na katoličkom i pravoslavnom groblju u Erdutu.

"Tako nešto može napraviti jedino poremećen mozak ili je drogiran", kaže Andrija Horvat.

"Ovo je vrag ušao u nekoga, ovo je netko tko je htio napakostiti nama živima", kaže Goran Takač iz Erduta.

Na zamolbu mještana, večeras će na misi moliti i posebnu molitvu.

"Molitvu za počinitelje, naravno i za sve nas da imamo mira u svojim srcima i vjere.“ kaže župnik Ante Mihaljević.

Vjera i ljubav daju nam snagu, poručuje Goran koji je grob supruge Svjetlane već očistio i uredio te kaže:

"Zeko stigao Svjetlani, Uskrs počinje, sve ćemo mi to obnoviti i srediti, bit će to opet OK.