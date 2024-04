Kod ulaza u predsjednički kompleks na Pantovčaku ponovno se aktiviralo klizište. Ulica je zbog toga zatvorena i u tijeku je sanacija. Inače, klizište se prvi put aktiviralo početkom ožujka kada su napravljeni stručni izvidi. Zbog nove sanacije na tom području autobusne linije prometuju djelomično izmijenjeno.

Na mjestu odrona je bio reporter RTL-a Boris Mišević koji je otkrio koliko je ozbiljna situacija i može li se cesta urušiti.

"Situacija je ozbiljna, zato sam se i spustio da vidim. Nalazimo se nekih 150 metara od službenog ulaza u Predsjedničke dvore i vidite koliki je ovaj krater na cesti gdje idu automobili", pokazao je Mišević.

"Jutros je skok bio nekih 5 ili 6 centimetara, u realnom vremenu povećao se na nekakvih 25 cm. Radi se o aktivnom klizištu koje svoju ćud pokazuje sa svakom sljedećom velikom kišom koja se dogodi. Kiše koje su pale jučer dovele su do pucanja i naprezanja u tlu, ulijed čega je došlo do prekida hidrantske mreže koja je izlijevala se do 10.40 sati kada su došle složbe i provele sanaciju", rekao je Goran Mazija, koordinator projekta sanacije klizišta.

Sad se postavlja pitanje što će biti sa cestom. "Ona će biti zatvorena sigurno do 10.5 do kada smo dobili dozvolu da je zatvorimo, no budući da do tada nećemo moći sanirati ni cestu ni pomake do kojih je došlo, morat ćemo produljiti dozvolu do kraja 5. mjeseca a možda i duže. Imamo skok od 10 metara, dakle vjerojatno će biti potrebno cestu spustiti cestu kako bi je rasteretili opterećenja u vrhu klizišta", objasnio je Mazija.

Istaknuo je da glavna zgrada u kojoj boravi predsjednik Zoran Milanović nije ugrožena te da je van utjecaja klizišta kao i svi drugi objekti koji se nalaze u štićenom prostoru.

Mišević je potom pokazao i s druge strane ceste na prostor gdje je najveći dio problema. "5. na 6. kada se klizište aktiviralo skok je bio između osamdeset centimetara i metar i četrdeset. 12. 3. uslijed oborina to se povećalo na dva do četiri metra, sada smo svjedoci da su pomaci 10 do 12 metara. Svakom kišom se povećava i obuhvat i cijena koštanja zahvata", rekao je Mazija.