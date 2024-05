Čovjek koji nije mogao šutjeti prvi je hrvatski film od osamostaljenja koji je osvojio Zlatnu palmu i tek drugi koji se za nju i natjecao. Nagrada najprestižnijeg, najpoznatijeg filmskog festivala na svijetu sada je u sigurnim rukama. Film je u kratkometražnu konkurenciju uvršten među više od 4200 prijava. Radnja filma zbiva se 1993. godine, putnički vlak na liniji Beograd-Bar zaustavljaju srpske paravojne snage. Dok odvode nevine civile, samo jedan od pet stotina putnika im staje na put. Istinita je to priča o čovjeku koji nije mogao šutjeti, a glavnu ulogu u filmu igra Goran Bogdan koji je za RTL Danas otkrio što osjeća nakon što je film postigao najveći uspjeh u povijesti hrvatskog filma.

"Još nisam to procesuirao, a i vratio sam se jučer s Cannesa direktno na snimanje pa me je vijest zatekla na setu novog filma u Istri. Vidim da je ludilo. Presretan sam. Sretan sam za ekipu filma i za hrvatsku kinematografiju. Velika je to stvari to će nas sigurno malo bolje pozicionirati na svjetskoj sceni. Velika je stvar i za tu temu, za uspomenom na Tomu Buzova. Stvarno sam oduševljen."

Priča je potresna pa je progovorio i o tome koliki je emocionalni teret za njega samog kao glumca: "Sigurno da nije lako i ima teret odgovornosti prema povijesnim činjenicama, prema uspomeni na čovjeka. Ja sam prvi put saznao o tom iskustvu iz članka Bore Dežulovića, tako da već neko vrijeme znam (za tu priču op.a) i snimao sam blizu Štrbaca u Priboju nedavno tako da sam bio vezan za tu priču i velika mi je čast što me Nebojša zvao da igram i daje odlučio da baš tu priču ispričamo".

Za snimanje je rekao da je bilo jako ugodno, snimalo se u veljači. "U Zagrebu sve smo snimali, u vagonu, tako da je nekako s te strane bilo lako. Sve je bilo na jednom mjestu i imali smo dosta proba. Jako smo se dobro pripremali. Nebojša mi je davao da čitam zapise sa suđenja, tako da smo baš obavili dobar temeljit posao, ušli smo kao ekipa - Dragan Mićanović i ostala ekipa. Sve je nekako bilo komorno, sve se događa u jednom vagonu jednom, bili smo jako koncentrirani. Nije bilo nikakvih distrakcija. Baš zbog toga snimanja u uskom prostoru mogli smo se baviti tim nekim unutarnjim previranjima likova i mislim da smo napravili dobar posao", rekao je Bogdan.

Nastavio je da je sve pomalo klaustrofobično u vagonu, kao što je bilo i u stvarnosti.

"Ja sam gledao prvi put film u Cannesu i baš se osjeti tjeskoba", rekao je . O Cannesu kaže da je glamurozan, slavlje je to filma, možda veće od Hollywooda "Osjeća se titraj, fokus na filmu, podsjeti vas zašto ste u tome. Super je za podići honorar", rekao je uz smijeh.

