IZBORI U SRIJEDU / Gong: 'Dio glasača će ostati zakinut, neka zanimanja nemaju neradne dane'

Na parlamentarnim izborima pravo glasa imat će 3.733 283 birača. Mnogi to pravo neće moći iskoristi jer su izbori u srijedu. Na to upozorava i Sindikat radnika migranata. Ističu da je onima koji putuju u susjedne zemlje na dnevni ili tjedni rad glasanje onemogućeno. Radnici poput građevinara u zoru odlaze i vraćaju se kasno navečer kada su birališta zatvorena, a njihovo radno mjesto u drugim zemljama je i do 300 kilometara udaljeno od konzulata. Sindikat se zbog toga obraćao i premijeru i predsjedniku, ali odgovor nisu dobili. 'Nemamo alternativu fizičkom glasovanju, dio glasača će ostati zakinut bilo ono u srijedu ili u nedjelju, specifičnost nekih zanimanja je da nemaju neradne dane', kaže Josipa Dika iz Gong-a