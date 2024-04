NEBESKE JURILICE / Godišnje ćemo na održavanje Rafalea i obuku davati 25 milijuna eura. Plenković: 'Mi imamo najjače zrakoplovstvo'

Nakon što su stigli doma, 6 borbenih aviona Rafalea i građani će moći vidjeti 11. svibnja u Velikoj Gorici. Rafale na hrvatskom nebu uskoro bi mogli vidjeti i u Slavoniji, u Okučanima, na obilježavanju Bljeska. No, to se tek razmatra. Njihova cijena od milijarde i 200 milijuna, većinom je isplaćena. Ono što zrakoplovstvo čini snažnim, zapravo je spoj vrhunskih aviona i vrhunskih pilota, kaže vojni analitičar Slavko Barić. 'Nemate borbenog pilota ako nema borbena gađanja. Jer ako smo uzeli višenamjenski borbeni avion to podrazumjeva da je pilot sposoban djelovati i u zraku, moru i na kopnu. A ti sustavi, cijena nekih raketa je milijun eura i više', rekao je Barić. Bivši zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Josip Štimac predviđa da će održavanje aviona i obuke koštati godišnje oko 25 milijuna eura. Saznajte više u priči reporterke Andrijane Čičak Božić.