Sezona požara je pred vratima, a u studiju RTL-a Danas razgovarali smo s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem.

Zračne snage su spremne, ali u cijelom procesu ključnu ulogu ima županijski vatrogasni zapovjednik - kako se oni pripremaju za sezonu?

"Uprava, županijski vatrogasni zapovjednici, kolege, zapovjednici javnih vatrogasnih postrojba, zapovjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava, zajednica općina i gradova, cjelokupni sustav ima jednu veliku ulogu u samoj pripremi sezone i temeljem programa aktivnosti Vlade, a i temeljem Zakona o vatrogastvu. Svi skupa moramo zajednički raditi na pripremi. Radi se od samog donošenja programa aktivnosti Vlade, svih ministarstva, svi oni ljudi koji sudjeluju ili su nositelji određenih programa do nacionalnih parkova, kampova, hotela, turističkih zajednica. Svi su oni uključeni u program aktivnosti i svi izvršavaju svoje dužnosti. Za sada nemamo nekakvih većih problema. Počela je sezona od 1. lipnja, međutim, s aktivnostima ćemo započeti 11.lipnja, s obzirom na ove vremenske uvjete. Nema potrebe trošiti novac, tada ćemo otvoriti operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama. Nakon toga nam slijedi i vježba na Rabu 'Sigurnost 24' koja će se održati 12. lipnja. A 14. lipnja u čast 160 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin održat će se drugi vježbe u gradu Varaždinu, sudjelovat će i zemaljske zračne snage."

Što je s vatrogascima onima koji su prosvjedovali i pritom ukazivali na problem neujednačenosti plaća, oni su bili prilično bili oštri na prosvjedu u svibnju?

"Donošenjem novog Zakona o plaćama državnih službenika, plaće vatrogasaca koji se nalaze u državnim intervencijske postrojbama su povećane, jedan hibridni koeficijent koji je porastao na 1.54. Mi smo imali Pravilnikom o koeficijentima koji donesen prije godinu dana 0.897 taj koeficijent. Tu je nastao onaj problem neujednačenosti za iste poslove, svi vatrogasci u Republici Hrvatskoj bi trebali imati jednaku plaću na teritoriju Republike Hrvatske. Uputili smo u e- Savjetovanje i novi pravilnik koje završava 3. lipnja gdje ćemo mi zaista pogledati sve one primjedbe."

Taj je pravilnik u e-savjetovanju ima dosta kritika. Rekli ste da ćete ih sve pokušati uvažiti. Između ostalog, kaže, sklepan je na brzinu uz nedorečenost i tobože da se smiri situacija. Mi želimo veće plaće, to pravilnikom nije dogovoreno.

"Ja ću sagledati sve te komentare kao glavni zapovjednik i donijeti najbolju odluku koja je u interesu vatrogasaca Republike Hrvatske. U interesu nam je zadovoljan vatrogasac, a onda i zadovoljan ja kao glavni zapovjednik, ali i svi u sustavu da možemo normalno raditi dalje."

Vidjeli smo na primjeru Karlovca jednu kaotičnu situaciju. Vatrogasci su i na to upozoravali i situacije u kojima se nalaze. Ima li tu i kakvih pomaka i što je s ozlijeđenim vatrogascem?

"Normalno je da ima pomaka, vidimo da su vatrogasci opremljeni i osposobljeni, znaju raditi svoj posao. Ovo što se dogodilo je zaista nešto što je moglo biti još tragičnije. Dogodio se udar groma u kuću pa se dogodila eksplozija na tavanu koja je ozlijedila našeg vatrogasca. Mogu reći da se kolega oporavlja, on je operiran i izvađen mu je geler veličine 2,5 centimetra puta dva centimetra. Prebačen je na odjel i ono što svi želimo je da se što prije oporavi i vrati među nas vatrogasce."

Sve je više olujnih nevremena, to su netipične situacije. Znači li to da i vi morate presložiti samu organizaciju na nekako drugačiji način jer je više intervencija i nisu klasične?

"Mi smo do sada imali 71 posto intervencija od 11. 400 intervencija tehničke tehničke naravi samo 29 posto požarnih intervencija dovoljno govori koliko se moramo mijenjati, prilagođavati i osposobljavati da bi mogli uopće odgovoriti. Vidim ovo danas što se dogodilo u Njemačkoj kolega vatrogasac je poginuo sve je ovo vrlo opasno. Imali smo i mi bujičnih poplava, bučnih nevremena, olujnih nevremena, ali vidjeli smo da vatrogasci uspješno to rješavaju. Moramo biti spremni na to i tako se i opremati."