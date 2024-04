U Hrvatskoj, izvan nje, ali i na posebnim biračkim mjestima. Danas glasaju svi. Od zatvorenika, vojnika u misiji u Poljskoj, pomoraca koji su izborni dan dočekali na moru pa do umirovljenika kojima je glasačko mjesto stiglo u domove.

Mateju je ovo poseban dan. Danas mu je rođendan, i to 18. Ali i danas su tek punoljetnom Mateju prvi izbori na kojima je glasao.

"Bio sam uzbuđen zato što su mi prvi izbori, radi trema, imao sam i leptiriće u trbuhu, pitaš se kako će to izgledati. Malo pitaš roditelje o proceduri… Kada se ulazilo u razred za glasati, malo sam prenaglo krenuo, ali to je bilo od uzbuđenja i adrenalina", kaže Matej Oreč iz Zagreba.

Za izbore se pripremao. Dobro je proučio programe svih stranaka, pogledao sučeljavanja kandidata i tek onda odlučio. A njegovi prijatelji? Oni su, kaže nam, uglavnom odlučili, danas, ostati kod kuće.

"Koliko sam ja pitao ljude oko sebe, nisu baš zagriženi za izbore. Ja osobno smatram da mladi, bilo srednjoškolci ili studenti, da su oni najbolji pokazatelj demokratskih i bilo kakvih političkih promjena", dodaje Matej.

I dok Matej prvi put vidi glasački listić, već uobičajena praksa je da oni stižu i do zatvora.

Baka Dragica kaže da onaj za kojeg ona glasa uvijek dobro prođe

Na izbore danas izlaze i birači lišeni slobode. Pravo glasa u zagrebačkom Remetincu ima oko 600 zatvorenika gdje je inače, prije četiri godina izborima izlaznost bila 65 posto.

Nešto dalje od Zagreba, u hrvatskim veleposlanstvima od Prištine do Pariza, na misiji u Poljskoj, od jučer glasaju i hrvatski vojnici. Ali i pomorci, koji su se na izborni dan našli na moru. Josip Salapić, potpredsjednik Državnog izbornog povjerenstva rekao je: "To je 15 brodova koji plove po hrvatskom zastavom. Glasaju tako da im se iz izbornih jedinica skenirani glasački listić šalje na taj brod koji plovi, oni zaokruže svoj odabir i to se onda vraća u njihovu izbornu jedinicu".

Ostali pomorci do 19 sati mogu glasati u najbližim veleposlanstvima. A kada smo već kod posebnih biračkih mjesta, u Domu umirovljenika, doista je posebno. Većina ih je glasala do podne. "Prva sam došla, ja sam to tako htjela. Ja svake godine glasam. I mogu vam reći onaj za koga ja glasam, dobro prođe", kaže Dragica Kaić iz Zagreba. Od 18-te godine gospođa Dragica nije propustila nijedne izbore.

"I onda čovjek izađe na glasanje, i okej, nekada pogriješi, ali i to je u redu. Svi glasamo po onome što mislimo da je dobro. Ja imam puno godina pa glasam za ono što mislim da će biti dobro za moju djecu. Eto, pa kada mogu umirovljenici, vojnici ili tek punoljetni srednjoškolci - možete i vi, ako niste. Još stignete.