ŠIRE SE NAGAĐANJA / Gdje je nestala Kate Middleton? Pojavljuju se razne teorije, a zadnji put je viđena na Božić

Kamere su posljednji put snimile Kate Middleton, princezu od Walesa, prije 70 dana na Božić. Palača je objavila da je 16. siječnja bila na planiranoj operaciji abdomena, u londonskoj klinici, a 13 dana poslije puštena je kući. Otkazala je sve javne dužnosti. Već je to bio dovoljan razlog da krenu nagađanja što se zapravo događa budućoj britanskoj kraljici. Od plastičnih zahvata do inducirane kome bilo je tu svega. Dodatna nagađanja o njezinu stanju pokrenula je sama britanska vojska, koja je na svojim službenim stranicama objavila kako će Kate Middleton nazočiti Trooping the color, poznatoj paradi i povorci kojom se slavi britanska kraljevina. No ta objava ubrzo je nestala. Više pogledajte u prilogu Maje Oštro Flis