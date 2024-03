Na mjesec oko 150 eura / Filip priznao da najviše potroši na noćne izlaske: 'Cijelu noć traju, tu je i prijevoz do kuće...'

Mladi u Hrvatskoj na mjesec uštede manje od 50 eura, najviše potroše na izlaske, a brinu ih troškovi samostalnog života. Glavne su to poruke konferencije u povodu Svjetskog i Europskog tjedna novca. "Pokušavam uvijek nešto staviti sa strane, ako dobijem 10 eura za kavu, pa ostavim sa strane i skupim si", kaže učenica 4. razreda XIII. gimnazije u Zagrebu Ara Dragešić. "Tu su kave, tu su izlasci, tu je hrana, tu je i odjeća – jako, jako je teško nešto uštedjeti", ističe učenica iste gimnazije Melani Matošević. Većina ih ovisi o džeparcu koji dobiju od roditelja. "Najviše potrošim na noćne izlaske, cijelu noć traju, tu je i prijevoz do kuće, u klubu su cijene malo veće, ali i na robu. Na mjesec je to otprilike 150 eura", iskren je Filip Kaurin, učenik 3. razreda Obrtničke i industrijske graditeljske škole u Zagrebu. U prosjeku mladi do 35 godina na mjesec uspiju uštedjeti od 30 do 50 eura. O novcu, rastrošnosti, ali i štednji, kažu stručnjaci, treba se učiti od malih nogu. I s malo novaca može se puno ako znaš kako, kaže 24-godišnji Albert Gajšak. Njegova priča počela je prije šest godina kada je osmislio svoju prvu igraću konzolu i već tada uspio prikupiti sto tisuća dolara za svoj posao. Više u prilogu Marka Šiklića.