Europa ima plan kako zauvijek ugušiti rusku ekonomiju, stručnjaci: 'To je sklizak teren!'

Oči svijeta uperene su u Istanbul gdje bi se sutra trebali održati izravni mirovni pregovori Ukrajine i Rusije. Volodimir Zelenski objavio je da će pregovarati samo izravno s Vladimirom Putinom. Iako su Rusi objavili da dolaze na pregovore, nisu potvrdili da će na njima sudjelovati i njihov predsjednik.

Ovo su prvi izravni pregovori između Rusije i Ukrajine, tri godine nakon što je počela agresija. U kojem god formatu da se održe, činjenica je da obje strane na pregovore dolaze s potpuno različitim stavovima. Za Ukrajinu je najvažnije dogovoriti prekid vatre, a Moskva na to ne pristaje.

Putin kaže da bi Ukrajina mogla pregrupirati svoju vojsku, ali ovih dana s ukrajinske bojišnice stižu informacije da upravo Rusija to radi. Kada je Putin pozvao na pregovore, rekao je da će ovo biti pregovori bez ikakvih preduvjeta, no njegovi suradnici ovih su dana tvrdili da bi se pregovori trebali nastaviti na posljednje pregovore koje su se također vodili u Istanbulu.

Ovi pregovori vodili bi se i oko teritorija. Putin traži da se Ukrajinci potpuno povuku iz svog okupiranog prostora Ukrajine, a Rusija trenutačno kontrolira petinu ukrajinskog teritorija. Za Zelenskog je to neprihvatljivo, ali je rekao i da Ukrajina nema vojnu moć vratiti sav taj teritorij.

Ako se sastanak ne održi na najvišoj razini, moguć je na nižoj razini. Ukrajina čeka vidjeti odluku Putina pa će onda i oni povući potez.

Drastične mjere

Europska unija odobrila je novi 17. paket sankcija Rusiji, a Europa prijeti i dodatnim ako Rusija ne prihvati prijedlog o 30-dnevnom prekidu vatre. Bio bi to poseban paket mjera, a izjave su toliko dramatične da bi to bile mjere koje bi jednom zauvijek ugušile rusku ekonomiju, ali je pitanje može li to EU zapravo provesti.

Stručnjaci kažu da je to vrlo sklizak teren. EU zapravo ne misli uvesti klasične sankcije, nego se fokusirati na kontrolu ruskog kapitala i uvesti carine. To onda prelazi u domenu Europske komisije, a sve to odlučili su jer nema jedinstva unutar EU-a. Stručnjaci ističu da takav potez ne bi imao velik odjek ako se u sve ne uključe Sjedinjene Američke Države.

