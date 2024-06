Zadnji je dan 45 dana duge kampanje za izbore za Europski parlament. Bila je to jedna od najdužih i po mnogima jedna od najdosadnijih kampanja, a u nedjelju izlazimo na birališta i biramo 12 hrvatskih zastupnika u Bruxellesu.

U studiju RTL-a kampanju za EU izbore i što očekivati nakon njih, komentirali su RTL-ovi izborni komentatori Krešo Macan i Mate Mijić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako biste ocijenili 45 dana dugu kampanju?

Mate Mijić: Parlamentarna kampanja je pokazala koliki je otprilike doseg ovih aktera. To je kao da lošoj filmskoj ekipi koja snima loše filmove uzmete kamere i dronove, jer sad imaju manje novaca i energije, pa im date mobitel star 20 godina da snime film za Oscara. Znači ništa, to se neće dogoditi. Kampanja je neinventivna, nisko energična i svi čekaju da završi.

Krešo Macan: To je prevladavajuće. Svi čekaju jedva nedjelju samo da više jednom završi. Mislim i mi i vi, a oni najviše.

Europski izbori u nedjelju

Kome može ići u prilog niska izlaznost, a tko može profitirati ako bude visoka?

Mate Mijić: Ne očekujem visoku izlaznost, a naravno da HDZ-u kao najmoćnijoj organizaciji niska izlaznost ide u prilog. Svi oni koji mogu mobilizirati ljude, ako bude loše vrijeme ili ljudi budu iznimno nemotivirani za izaći, mogu od toga profitirati. Mislim da se na taj scenarij treba pripremati.

Krešo Macan: Vraćamo se u nedjelju, normalni dan za izbore pa će biti normalno ponašanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Činjenica je da smo više od deset godina u Europskoj Uniji, a i dalje građani ne osjećaju da smo mi dio te priče. Tko je kriv za to? Zašto nije došlo do građana važnost Europe kao takve pa i europskih izbora?

Krešo Macan: Mate je radio u parlamentu pa može potvrditi. Oni imaju velike budžete upravo zato da bi to ispričali građanima u pet godina. Više od njihove plaće… Često pričamo o njihovim plaćama, ali ne pričamo kako se troši budžet za informiranje građana. U 10 godina je potrošeno stotine tisuća, ako ne i milijuna eura, a mi i dalje ne znamo EU. Ipak je to netko potrošio u krivom smjeru.

Iz kampanje u kampanju

Koliko je utjecaj rezultata na parlamentarnim izborima na EU kampanju, a onda i rezultate?

Mate Mijić: Definitivno ima, čak bih rekao i postizborna situacija. Slaganje Vlade je ostavilo traga na pojedinim akterima. I oni koji su ušli u kombinaciju i oni koji nisu ostali su bez dijela svog biračkog tijela. Tu se, rekao bih, samo HDZ suvereno snašao. Oni su očekivanja svojih članova i birača ispunili. Opet su oformili Vladu, ovaj put su morali pristati na koalicijskog partnera, činjenica je da to ne ide uvijek glatko. Ali HDZ ima treću vladu zaredom i oni su očekivanja ispunili. Uvijek je to upravljanje očekivanjima. Bilo je puno onih koji su puno obećavali, srušit ćemo HDZ i taj se balon ispuhao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Činjenica je da je Domovinski pokret tijekom kampanje za parlamentarne izbore govorio nećemo s HDZ-om pa su to napravili. S druge strane imamo SDP čiji je Peđa Grbin ostao na čelu, a rekao je ako izgubimo izbore povlačim se. Hoće li to sada doći na naplatu?

Krešo Macan: Morat će rješavati. U SDP-u vidimo da se najavljuju neke smjene na čelu. SDP će očito raspravljati o tome tko treba voditi stranku u idućem razdoblju. S druge strane Domovinski pokret je de facto pobjednik, ušao je u Vladu. Njima će možda dio birača nešto zamjeriti i možda će otići u nezavisne, a netko će otići u neku drugu manju opciju. Ali jednom kad ste u vlasti, to je magnet. Tko je bliže oltaru, bolje mu se čuje.

Pobjednici i gubitnici EU izbora

Nakon nedjelje, koje posljedice rezultat može imati na unutarstranačke odnose?

Mate Mijić: Mislim da ovi izbori čak mogu spasiti Peđu Grbina. Rekao bih da će SDP imati neočekivano dobar rezultat jer imaju dosta jaku listu. S druge strane Možemo! im je pomogao jer nemaju dovoljno jaku listu. Oni su tu išli s aktivističkim imenima za svoju najužu bazu, ali nekakva sredovječna gospođa iz Donjeg grada koja voli gradonačelnika, ne može ga zaokružiti. Bivši SDP-ovi birači koje je Možemo! privukao na ovoj listi nemaju svojih ljudi, dok ih jaka SDP-ova lista može privući nazad. Možemo! je dosta olakšao situaciju SDP-u jer SDP bi mogao imati dobar rezultat što bi moglo spasiti kožu Grbina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislite li da može "preživjeti"?

Krešo Macan: Može, s ova četiri. Ali pitanje je tko će od ovih četiri proći jer imamo preferencijalnu trku kod njih. Iznenađenje će biti ako se nešto ne dogodi prema anketama jer su dosta stabilne i sve govore da će biti 5-4-1-1-1 (mandata, op.a.). Ako se to ne dogodi, onda ćemo vidjeti tko će platiti kaznu.

Na listi je i Andrej Plenković. Već godinama se špekulira o tome hoće li otići i graditi karijeru dalje u Europi. Mislite li da za tim u ovom trenutku postoji realna opcija?

Krešo Macan: Postoji.

Mate Mijić: Opcija postoji, ali da se one najviše funkcije baš tako dijele i ne dijele. Plenković obično kotira kao neki kompromisni kandidat. Moramo vidjeti kako će proći europski izbori i hoće li Ursula von der Leyen ili netko drugi zamišljen za te najviše pozicije ipak izletjeti iz kombinacije i gdje će se onda tražiti kompromis u kojem Plenković doista visoko kotira.

Krešo Macan: Ali može ići na drugu poziciju, recimo povjerenika za vanjske poslove gdje bi on bio idealan. Možda puca na visoko da bi završio na sadašnjoj funkciji Josepa Borella.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je superizborna godina, za kraj nas čekaju predsjednički izbori. Tko će biti HDZ-ov kandidat?

Mate Mijić: Koliko su europski izbori zanimljivi, dovoljno govori da već pričamo o predsjedničkim. Kao da smo se navikli na izbore, nikad nam dosta. HDZ sada testira nekoliko kandidata, nisam siguran da je ijedno od tih imena izvjesna opcija. Ali da bi mogli pokušati ozbiljno ovaj put konkurirati Milanoviću, mislim da čak i da. Taj animozitet između Plenkovića i Milanovića ipak Plenkoviću ne daje za pravo da tek tako odustane od Pantovčaka.

Krešo Macan: Ali kandidat mora biti prihvatljiv za DP-u i dijelu drugih desnih birača. Mora biti specifičan kandidat, ne čisto HDZ-ov jer onda ovi u drugom krugu neće glasati za njega.

Ivan Anušić?

Krešo Macan: Možda.