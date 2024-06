Hrvatska u nedjelju izlazi na birališta gdje će glasati za 12 hrvatskih zastupnika na izborima za Europski parlament. Ovo su puno mirniji izbori za Državno izborno povjerenstvo (DIP) iz kojeg se javila RTL-ova reporterka Marina Brcković, koja je istaknula da je prijava za kršenje izborne šutnje poprilično malo.

Koji je tome razlog, otkrio je član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Koliko ste prijava zaprimili?

Primili smo ih nešto manje nego na parlamentarnim izborima. Uglavnom se odnose na kršenje izborne šutnje na društvenim mrežama, bilo je nešto neželjenih mailova. I ono što smo mi u DIP-u primijetili je da pojedini portali nisu skinuli objave od prošlih dana gdje se direktno daju neke političke preferencije i postoje fotografije pojedinih kandidata. A koji je razlog tome, možemo reći možda zato što su ovdje predviđene vrlo ozbiljne kazne za kršenje izborne šutnje za razliku od parlamentarnih izbora. Ovdje su kazne za fizičke osobe do 398 eura, za kandidate od 1327 do 3981 euro, a za pravne osobe od 13.270 do 66.360 eura.

Upute za glasače

Kakva je bila praksa za prošle EU izbore, jesu li kazne naplaćene?

Mi smo 14 prijava poslali državnom odvjetništvu, a oni to onda procjenjuju i idu prema prekršajnim sudovima. Imali smo jedno dosta poznato kršenje izborne šutnje kad je počeo postupak protiv tadašnje zastupnike Katarine Peović iz Radničke fronte. Znamo da je državno odvjetništvo povuklo taj zahtjev, a za ostalih 13 nemamo informacije službene nikakve, osim iz medija da su povučeni.

Građani sutra izlaze na birališta, koje su vaše upute za njih?

Bitno je da dođu na birališta prema mjestu prebivališta. Ima ih 6538 u Hrvatskoj. Pritom trebaju uzeti svoj dokument - osobnu, putovnicu ili vozačku dozvolu. Listić je isti kao na parlamentarnim izborima u smislu dimenzija. Na njemu je 25 listi, a birači imaju pravo kao i na parlamentarnim izborima osim stranke, dati preferencijski glas nekom od kandidatkinja i kandidata. Sutra paralelno s europskim imamo i četiri lokalna izbora pa će u četiri lokalne jedinice biti održani i lokalni izbori. To je grad Gospić za gradonačelnika, općina Raša za načelnika, općina Otok za općinsko vijeće i grad Rab za gradsko vijeće gdje će birači imati dva listića, a ne samo jedan za EU parlament.

