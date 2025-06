Ekonomski stručnjak razotkrio grešku koju Hrvati rade: 'Zato nam cijene rastu snažnije nego Slovencima'

Nema dobrih vijesti kad je riječ o cijenama. Opet rastu, a inflacija ne popušta. Najbrže cijene hrana i usluga, a brojne su nepravilnosti i po trgovinama.

Iz mjeseca u mjesec - vrećice sve lakše, računi sve veći. "Rast cijena je popriličan, mogu reći da sam primijetila 50 posto u odnosu na prošli mjesec, drastično", priča Elvira iz Zagreba. "Mi trošimo novac kao pijani milijarderi i u tome je stvar", kaže njena sugrađanka Renata. "Cijene rastu svakodnevno, radim u trgovini i praktički svaki tjedan mijenjamo cijene jer rastu", navodi Zagrepčanin David.

Inflacija je u svibnju ubrzala na 3,5 posto. Najviše su porasle hrana i usluge. Na godišnjoj razini hrana pet, a usluge šest posto. Cijene su u svibnju bile skuplje i odnosu na prethodni mjesec. Vlada divljanje cijena nastoji zaustaviti zamrzavanjem 70 osnovnih proizvoda - no trgovci nisu državni neprijatelj broj jedan kada je u pitanju inflacija, smatra ekonomski analitičar Damir Novotny. "Optužiti trgovce za to, to bi bilo potpuno besmisleno, kontrolirati cijene od Vlade, to nije bilo u vrijeme samoupravnog socijalizma. Ono što Vlada može i mora napraviti je potaknuti veću proizvodnju hrane i veću konkurenciju na tržištu usluga", govori Novotny.

'Hrvati nemaju kočnicu'

Državni inspektorat od veljače do kraja svibnja proveo je 2.766 inspekcijskih nadzora trgovina, a u trećini su uočene nepravilnosti - 317 proizvoda prodavalo se po cijeni višoj od dopuštene. Vlada je uvela i aplikaciju na kojoj su trgovci dužni objavljivati cijene - ali na aplikaciji jedna, na polici druga cijena.

"Potrošači se žale na to da dobiju informaciju gdje je neka cijena, ali to ne znači da unutar istog lanca dvije prodavaonice imaju istu cijenu. To je isto zavaravanje potrošača, ljudi odu 200, 250 metara dalje i nije ista cijena", objašnjava predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević. Dodaje i da trgovci ne shvaćaju ozbiljno inspektorat jer previše je opomena, premalo kazni koje se za nepoštivanje odluka o cijeni kreću od 3 do 30 tisuća eura.

Na inflaciju, kaže Novotny, možemo utjecati i sami, tako da manje trošimo. "Hrvatska ima snažniji rast cijena od recimo Austrije, Italije ili Slovenije, upravo zbog toga što su potrošači spremni platiti više cijene, rast plaća je tome doprinio" govori Novotny i dodaje da Hrvati nemaju kočnicu kod plaćanja. Ako nam plaća poraste za 100 eura, 80 ćemo odmah potrošiti.