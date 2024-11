Revolucija za djecu i poljoprivrednike, ekološke namirnice stižu u škole: 'Pojeo sam 10 jabuka jer su zdrave'

Prva pošiljka je tu - domaće jabuke iz ekološkog uzgoja sada su dio školskog jelovnika.

"Jako su zdrave i volim ih puno jesti. Pojeo sam ih 10", kaže Ivan Čurković, učenik OŠ Sesvetski Kraljevec.

"Bile su mi fine i pojela sam dvije jabuke", kaže Paula Oravec, učenica OŠ Sesvetski Kraljevec.

Uz jabuke, u školske kuhinje uskoro stižu i druge ekološki uzgojene namirnice. Riječ je o pilot-projektu zelene javne nabave u koji je uključena 31 zagrebačka osnovna škola.

"Dobivat ćemo eko jabuke, kruške, mandarine, jaja, pšenični griz, crveni luk. Polako ćemo tijekom vremena te namirnice sve više i više ubacivati u prehranu učenika", kaže Tomislav Narančić, ravnatelj OŠ Sesvetski Kraljevec.

Zdraviji obroci i podrška proizvođačima

Cilj pilot-projekta je osigurati zdravije obroke u školama, ali i podržati domaće proizvođače hrane.

"Danas sam dostavio oko 600 kilograma, a idući tjedan će se to malo intenzivirati pa će biti na tjedan po tona i pol jabuka. To za nas proizvođače znači da to što proizvedemo ćemo sigurno i prodati, da nećemo imati otpada i da nam roba neće propasti", objašnjava Mario Konić, proizvođač jabuka iz Velike Gorice.

Iz Grada poručuju ekoloških proizvoda nema dovoljno te očekuju da će se na ovaj način povećati broj proizvođača, kao i količina te raznovrsnost namirnica koje uzgajaju.

"Kada razgovarate s proizvođačima oni uvijek kažu da nije problem nešto proizvesti, ali da nemaju to gdje prodati. Mi smo sada stvorili obrnutu situaciju, oni apsolutno imaju gdje prodati. Ono što je najveća prednost ovog projekta, osim što im osiguravamo tržite, je to da oni unaprijed znaju točno ono što trebaju proizvoditi jer mi pola godine unaprijed raspisujemo natječaje", objašnjava Sonja Karoglan Todorović, predsjednica Radne skupine za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu.

Svi imaju pravo na besplatan obrok

Pravo na besplatni obrok imaju svi učenici, no taj obrok nije za sve i kuhani. To ovisi o mogućnostima svake škole.

"Da bi svi imali topli i kuhani obrok potrebno je povećati kapacitete blagovaonice, povećati i modernizirati kuhinju kao i dodatno osoblje za rad u kuhinji", kaže Tomislav Narančić, ravnatelj OŠ Sesvetski Kraljevec.

Iz Grada Zagreba uvjeravaju - na podizanju kvalitete školskih obroka radi se stalno.

"Radimo sa školama na planovima prelaska svih škola na red u jednoj smjeni i to će odmah pratiti i proširenje zelene javne nabave za prehranu. Kada će sve namirnice i svi aspekti prehrane biti zeleni znat ćemo nakon provedbe pilot projekta", kaže Luka Juroš, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Za provedbu pilot-projekta osigurano je 1,2 milijuna eura. Iz grada kažu - 2027. broj škola koje imaju ekološki uzgojene namirnice bit će veći.