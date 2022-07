Lavanda je cijenjena biljka s brojnim znanstveno dokazanim ljekovitim svojstvima, koristi se u medicinske svrhe, u kozmetičkoj i prehrambenoj industriji, a omiljen je i suvenir brojnim posjetiteljima koji Hrvatsku odaberu za godišnji odmor.

No, kako u praksi izgleda uzgoj ove prekrasne ljekovite biljke?

Robert Poturica je idealna osoba za razgovor o ekološkom uzgoju i proizvodnji lavande u Hrvatskoj. Osim što se time bavi već gotovo 20 godina, naš sugovornik ujedno se i snažno zalaže za pridržavanje načela ekološke proizvodnje ne samo u uzgoju lavande nego i poljoprivredi općenito. „Bavim se uzgojem ljekovite biljke, koja ima ljekovita svojstva i tom smislu se i koristi, stoga je jedino logično da poštujemo pravila ekološke proizvodnje“, ističe odmah na početku razgovora.

„Kako sam krenuo u uzgoj lavande? Pa, mogu reći da je na neki način za to odgovorno novinarstvo“, kaže uz smijeh. Naime, živimo u blizini Karlovca, na Turnju, području koje je tijekom rata bilo pod okupacijom. Kada smo se vratili, imali smo dosta zemljišta koje je bilo zapušteno i zaraslo u šikaru i razmišljali što bismo mogli učiniti s tim. Krenuli smo negdje početkom 2000-tih godina, kada je jedna tvrtka iz Jastrebarskog pokrenula projekt sadnje lavande na kontinentu. Do tada, lavanda je bila na glasu kao ljekovita biljka koja uspijeva samo na Hvaru, pa je ideja sadnje lavande u kontinentalnim dijelovima Hrvatske prilično snažno odjeknula u medijima. Tako nekako, pod tim dojmom, smo se i mi odlučili za lavandu“, prisjetio se naš sugovornik.

„O uzgoju lavande se u to vrijeme na kontinentu nije znalo gotovo ništa. Znalo se da raste na Hvaru. I tada se o lavandi i u medijima govorilo kao o ljekovitoj biljci koja nije jako zahtjevna, nema prirodne neprijatelje, pričalo se i o sigurnim prinosima i otkupnoj cijeni, pa je tako mnogo ljudi krenulo u uzgoj lavande. S druge strane, treba reći i da mnogo ljudi koji se u Hrvatskoj bave poljoprivredom nije dovoljno educirano. Nisu upoznati s mnogim osnovnim zakonitostima poljoprivredne proizvodnje, kao što je sastav tla, sorte pogodne za uzgoj i drugim detaljima koji su u poljoprivredi itekako važni. Zato se i često dogodi da se mnogi upuste u takve projekte i ulaganja, i nakon nekog vremena odustanu. Iskustvo je škola koja košta novaca, živaca i vremena, a mi smo to također shvatili na vlastitoj koži. No nismo odustali “, objašnjava Robert Poturica.

„Treba reći da se u Hrvatskoj ciklički pojavljuju različiti trendovi, tako je jedno vrijeme bio jako popularan uzgoj činčila, nojeva, puževa, batata, aronije… I onda mnogo ljudi pohrli u tako nešto, a da nisu svjesni da su ušli grlom u jagode. Naime, ono što vam nitko ne kaže jest da je to izuzetno ozbiljan i rizičan posao koji traži veliku posvećenost, velika ulaganja, mnogo truda i vremena. I opet, garancije za uspjeh nema“, kaže i dodaje: „Poljoprivreda je industrija pod vedrim nebom, ovisite o vremenskim uvjetima, o brojnim drugim nepredvidljivim faktorima, na kraju, ovisite o sami sebi. Kada se bavite poljoprivredom, izloženi ste različitim nepogodama kao što su tuča, suša, požar koji u trenutku mogu uništiti sve na čemu ste mukotrpno radili. I toga treba biti svjestan u svakom trenutku“.

„U našem slučaju, mi smo krenuli kao OPG koji je počeo saditi lavandu na pola hektara, s vremenom smo se proširili na hektar, postepeno smo rasli. Kako se OPG razvijao, 2008. smo se upisali u registar ekoloških proizvođača, a ja sam zatim završio i program za Uzgoj i preradu ljekovitog bilja. Kako je riječ o ljekovitoj biljci, bilo mi je važno da sve što radimo bude u skladu sa svim načelima ekološke proizvodnje“, objašnjava Robert Poturica koji je aktivan i u Hrvatskom savezu udruga ekoloških proizvođača (HSEP). „Zakon je jasno definirao što točno znači ekološka proizvodnja. No mi danas imamo situaciju gdje se različiti proizvodi nazivaju ekološkim jer to predstavlja mamac za kupce. Međutim, mnogo od onoga što se danas može kupiti, a što nosi prefiks eko, to nije i to je nešto što treba mijenjati. Zbog toga što naziv eko ili ekološki proizvedeno koriste i oni koji smiju i oni koji ne smiju dolazi do obezvrjeđivanja i banaliziranja cijele priče o istinskoj ekološkoj proizvodnji i ekološkim proizvodima, pa zbog toga problema imaju ljudi koji se zaista bave pravom ekološkom proizvodnjom“, ističe Robert Poturica.

„Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača radi na tome da se pojmu „eko“ vrati izvorno značenje i težina. U tom smislu surađujemo s Ministarstvom poljoprivrede, a jedna od stvari za koje smo se zalagali bilo je poticanje razvoja ekološkog sjemenarstva, koje u Hrvatskoj također nije dovoljno razvijeno“, napominje.

„No, prostora za razvoj i poticanje ekološke proizvodnje u Hrvatskoj još uvijek ima. „Loša je stvar što nemamo razvijenu industriju, ali tako nam je barem ostala očuvana zemlja koja je pogodna za razvoj prave ekološko proizvodnje. Naravno, potrebna nam je veća podrška državnih institucija, jer je poljoprivreda, a tako i ekološka poljoprivreda ozbiljan i zahtjevan posao, nije djelatnost za brzu zaradu“, ističe Robert.

Pod njegovim brendom Trojstvo eliksira, OPG Robert Poturica nudi različite proizvode od lavande, pa je ovdje moguće nabaviti ekološki proizveden sušeni cvijet lavande, eterična ulja, hidrolate, mirisne soli za kupanje, mirisni sapun, ulje za masažu, ali i zanimljive suvenire za kojima postoji sve veća potražnja.

Tijekom ovih vrućih ljetnih dana, naš sugovornik radi gotovo bez predaha. „ Od sredine lipnja, cijeli srpanj pa sve do polovice kolovoza je vrijeme žetve, destilacija, pakiranje malih proizvoda tako da mi u ovom periodu praktički nemamo slobodnog vikenda“, kaže Robert. „Počeli smo se baviti i jednim vidom seoskog turizma, pa je tako moguće dogovoriti obilazak plantaže lavande za grupe ljudi, u koji je uključeno i kušanje različitih proizvoda. „Ovaj tip seoskog turizma izaziva sve više interesa i nadam se da će se tako nastaviti i u budućnosti“, kaže Robert.

Mnogi koji razmišljaju o OPG-u nisu svjesni da takva djelatnost znači mnogo više od bavljenja poljoprivredom. „Osim poljoprivrede, vaš posao u većini slučajeva znači da ćete biti i trgovac, dostavljač, marketinški stručnjak, ne samo poljoprivrednik", podsjeća Robert.