Dok tijelo nesretne djevojčice Danke iz Srbije i dalje nije pronađeno u pritvoru je preminuo jedan od uhićenih. I to brat glavnog osumnjičenog koji je navodno pomagao u premještanju tijela. O novim elementima potresnog slučaja naš reporter Boris Mišević razgovarao je sa stručnjakom, kriminalistom Josipom Pavličekom.

Ova nova situacija, ovaj novi moment sigurno neće pomoći u pronalasku tijela. Koliko će usporiti i koliko će promijeniti taj tijek potrage za tijelom i cijelog slučaja. Hoće li ili neće ili će istraga ići svojim tijekom?

"S obzirom na informacije koje imamo iz medija, vidimo da se radi o osobi koja bi mogla znati gdje se nalazi mrtvo tijelo i ta činjenica, dakle, svakako će utjecati i na daljnji tijek kriminalističkog istraživanja."

Čudi li vas što još nisu našli tijelo?

"Pa ne, nije to neuobičajena situacija."

Jer su priznali, a tijelo nije nađeno, nešto tu ne drži vodu.

"Kriminalistička praksa poznaje takve slučajeve da počinitelji priznaju počinjenje kaznenog djela, no ponekad su svjesni da to tijelo nosi novi komplet dokaza i možda nekih novih okolnosti i činjenica, ipak se suzdržavaju od potpune kooperativnosti."

Što se tiče čovjeka koji je navodno umro prirodnom smrću, ali da li vi u policiji vjerujete da je umro prirodnom smrću? To isto tako malo čudno, ne možemo ništa prejudicirati, ali kako vama to izgleda?

"Radi se o neočekivanoj i za policiju, neugodnoj okolnosti. No, obdukcija će reći svoje što je uzrok smrti, a vjerujem neka neovisna istraga će potvrditi ili opovrgnuti da nije bilo nekih neprofesionalnosti od strane policije."

Kako vam se čini cijeli slučaj? Dosta brzo je srpska policija došla do ove točke.

"Da vjerujem da su istražitelji poduzeli sve one standardne mjere i radnje koje se poduzimaju u takvim slučajevima i to je upravo rezultiralo ovim stanjem stvari, dakle brzim otkrivanjem počinitelja. Nažalost, za tijelom se još traga."

Što je s tim ljudima? Razgovarao sam sa psihijatrom, ali i vas želim pitati, što je s tim ljudima? To se svi pitaju što im je u glavi, lupe dijete onda ga još zadave, kakav čovjek moraš biti? Spominje se monstrum, svakakve izrazi.. Je li to genetska predispozicija ili je to trenutak, odluka neka, krivi smjer?

"Radi se o specifičnoj situaciji koja je obilježena brojnim faktorima osobnim, psihičkim, okolnosnim, situacijskim. Tako da ja bih rekao da su oni u svom svijetu tog trenutka i da donose odluke, možda potpuno neracionalno."