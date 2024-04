Poznato je s kojom su brzinom muškarci pregazili malenu Danku?

Policija je uhitila dvije osobe koje su osumnjičene za ubojstvo male Danke, i priznali su to djelo, rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Za Dankom Ilić koja je nestala u naselju Bansko Polje kod Bora u Srbiji tragalo se deset dana. Danas šok i nevjerica. Predsjednik Srbije objavio je da su dvojica priznala ubojstvo malene Danke te ih sada odvode na mjesto gdje su stavili tijelo. Saznaje se i da su muškarci vozili brzinom od 20 na sat kada su udarili djevojčicu, rekao je na konferenciji Srbijanski ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić.

Podsjetimo, djevojčica je, prema navodima majke, nestala u trenutku kada je majka išla dati vode starijem djetetu. Pretražni su prostor kuće, dvorište, podzemni kanali, šahtovi i šume, no bez rezultata. Na terenu su korišteni dronovi, helikopteri s termovizijskom kamerom i potražni psi.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Stigao otac ubojice

16:40 - Otac Srđana Jankovića, osumnjičenog za ubojstvo Danke Ilić, stigao je u pratnji pripadnika policije na mjesto gdje postoji šansa da bude pronađeno tijelo devojčice. Otac osumnjičenog odveo je policiju do obiteljske kolibe koja se sada pretražuje.

Dignut i dron

14.42 - Prilazi do kuće S.J., osumnjičenog za ubojstvo su blokirani. Dignut je i dron.

Pretražuje se selo odakle je osumnjičeni za ubojstvo

14.14 - Intenzivno se pretražuju polja u selu Luka kod Bora, odakle je osumnjičeni za ubojstvo male Danke. U tijeku je velika akcija, javlja Telegraf.

Pokušao zbuniti inspektore

13.46 - Kako saznaje Informer, jedan od osumnjičenih za ubojstvo male Danke sudjelovao je u potrazi i pokušao zbuniti inspektore koji su radili na rasvjetljavanju nestanka. Drugi osumnjičeni se skrivao.

Oglasilo se tužiteljstvo

13.12 - "Dana 04.04.2024. godine, u 7 sati, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Zaječaru, PU u Boru odredila je pritvor J. S. (1974) iz sela Luka i D. D. (1974) iz sela Zlot, zbog postojanja osnova sumnje da su dana 26.03.2024. godine lišili života dijete Danku Ilić (2022), te da su time, kao supočinitelji, počinili kazneno dijelo teško ubojstvo iz čl. 114. st. 1. toč. 9. KZ u vezi čl.33 KZ", objavilo je tužiteljstvo. Više javno tužiteljstvo radi na pribavljanju i osiguravalju dokaza, piše Blic.

GPS otkrio kretanje ubojice

13.08 - GPS u automobilu u kojem je ubijena Danka Ilić otkrio kretanje ubojice nakon zločina. Pomoću njega su utvrdili da su je bacili na deponiju kod Starobanjskog puta nekoliko kilometara od mjesta gdje su udarili djevojku, piše Blic.

Htio je iskopati i prebaciti tijelo?

13.02 - Jedan od ubojice malene Danke Ilić (2) planirao je iskopati tijelo djevojčice s deponija i prebaciti ga na svoje imanje, navodi srpski Informer. Isplivavaju mučni detalji, pa i to da su dvojica radnika bila pijana kada su tijekom vožnje automobilom naletjeli na malenu. S obzirom na to da se cijela Srbija digla na noge u potrazi za malenom, jedan od njih navodno je planirao prebaciti tijelo djevojčice koje su zakopali na deponiju. Plan je bio tijelo sakriti u svom selu, na 36 kilometara od Bora, i to uz štalu.

Otac osumnjičenog D.D.: 'Sve ovo vrijeme je bio normalan'

12.40 - Otac osumnjičenog D.D. rekao je za Telegraf da se njegov sin nije ponašao čudno u posljednje vrijeme.

"D. se nije zbunio, sve ovo vrijeme je bio normalan", kaže otac Radoslav koji živi sa sinom u istoj kući. "Ujutro izlazi iz kuće, dolazi navečer. Ne znam ništa više o tome dok ga ne vidim", kratko je rekao i dodao da ne poznaje osobno S.J., drugog osumnjičenog.

Mislili su da su se izvukli

12.20 - Vrlo brzo nakon nestanka male Danke, dvojica muškaraca su privedeni i ispitani, javlja Informer. Tvrdili su da nemaju nikakve veze s time, ali su policiji bili veoma sumnjivi. Ključni momenat je bio objavljivanje snimka iz Beča, kada su jedan drugom rekli: "Jesi li vidio ovo u Beču, izvukli smo se", otkriveno je u istrazi, kako piše Informer.

Potraga za tijelom još traje

11.53 - Forenzička ekipa i bageri stigli su na deponij gdje je navodno bačeno tijelo dvogodišnje djevojčice. Deponij se nalazi na sredini puta od Banjskog Polja do sela Brestovac, odakle su Ivanini roditelji.

Oglasio se MUP

11.38 - Pripadnici MUP-a Srbije, nakon desetodnevne opsežne akcije i detaljnih provjera svih tragova i informacija, uhitili su S.J. (1974) i D.D. (1974) zbog sumnje da su ubili dvogodišnju Danku Ilić. Dvojica osumnjičenih u potpunosti su priznali izvršenje zločina.

U tijeku je pretraga terena u potrazi za tijelom. Iz MUP-a dodaju da policija nastavlja intenzivan rad na slučaju.

Oca i majku odvezla Hitna

11.16 - Obitelj malene Danke stigla je u policiju. Prvo otac, a onda majka s Dankinim djedom. Užasnuti viješću jedva su stajali na nogama, piše Blic. Nekima je pozlilo te su hitno prebačeni u obližnji Dom zdravlja.

Udarili je službenim vozilom i usmrtili

10.42 - Policija javlja da su dvojica uhićenih muškaraca radnici Javnog komunalnog poduzeća Vodovod, piše Informer. Riječ je o dva pedesetogodišnjaka koji su djevojčicu udarili službenim vozilom i usmrtili ju.

S.J. se tereti za počinjenje teškog kaznenog djela protiv sigurnosti javnog prometa, a D.D. za pomoć počinitelju nakon počinjenog kaznenog djela. Obojici je nakon uhićenja određeno zadržavanje do 48 sati. Sve pokazuje na to da se strašan događaj odigrao oko 13.52 sati, odnosno samo sedam minuta nakon što je prema prijavi majke djevojčica nestala.

Vučić objavio loše vijesti

10.35 - Policija je uhitila dvije osobe koja su izvršile ubojstvo, kazao je Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare. "Imamo loše vijesti za ovo naše dijete, policija je uhitila dvije osobe koje su izvršile ubojstvo male Danke, priznale su... Sada ih vode na mjesto ubojstva. S kakvim monstrumima mi imamo posla", kazao je Vučić. "Sada ih vode do mjesta gdje su bacili tijelo djeteta", dodao je Vučić.

Kako je priopćeno, ranije danas su pronađeni tragovi krvi na automobilu forenzičkom istragom i na osnovu toga su privedene dve osobe.

Pronađeni tragovi krvi

9.46 - Kako tvrdi Informer pretragom jednog od automobila pronađeni su tragovi krvi. Na osnovu toga su i određene osobe privedene, neslužbeno doznaju . Pretražuju se neke sumnjive lokacije.

Za sada nema službenih informacija.

Božinović: Hrvatska policija je na raspolaganju

9.38 - Po pitanju nestale Danke, policija Srbije se obratila za pomoć svima koji znaju bilo što o njezinom mogućem kretanju. Obratili su se i našem Ministarstvu. Hrvatska je uključena aktivacijom njenog profila u evidenciju nestalih. "Hrvatska policija je na raspolaganju. Ovim putem bih želio pozvati građane da posjete stranicu evidencije nestalih i da dojave sve informacije koje bi mogli imat", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Rumunjka sa snimke danas daje iskaz?

9.04 - Kako Telegraf.rs neslužbeno doznaje, jedna od dvije žene sa snimke na kojoj se nalazi dijete koje podsjeća na nestalu Danku, danas će dati iskaz u bečkoj policiji.

Austrijska policija ranije je priopćila da dijete na snimci nije Danka Ilić, a dvije Rumunjke oslobođene su sumnji za otmicu djeteta.

Oglasio se MUP Srbije

8.51 - Kako javlja Telegraf.rs, bečka policija obavijestila je srpski MUP da djevojčica sa snimke nije nestala dvogodišnja Danka Ilić.

Iz MUP-a su javili kako nastavljaju intenzivan rad na pronalasku djevojčice te da utvrđuju sve okolnosti i činjenici vezane uz nestanak.

Bečka policija objavila važne detalje

7.35 - Kako javlja Telegraf.rs, rano jutros austrijska policija objavila je važne detalje o snimci iz Beča na kojima je navodno snimljena djevojčica u pratnji dvije Rumunjke. Policija je isključila bilo kakvu povezanost žena sa snimke s Dankom.

"Srpski državljanin koji živi u Beču prijavio je srpskim vlastima da je na tramvajskoj stanici primijetio malo dijete u pratnje dvije odrasle žene. Uzevši u obzir sličnost djevojčice i djeteta nestalog u Srbiji, napravio je snimku i podijelio je srpskim vlastima. Sada je razjašnjen identitet osoba sa slika i s njima je uspostavljen kontakt. Na osnovu istrage i pratećih činjenica, veza između osoba na prikazanim fotografijama i djevojčice iz Bora može se jasno i bez ikakve sumnje isključiti", stoji u priopćenju austrijske policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Danka snimljena u Beču ili je to neka druga djevojčica neopisivo nalik njoj?