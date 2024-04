Jedan od ubojice malene Danke Ilić (2) planirao je iskopati tijelo djevojčice s deponija i prebaciti ga na svoje imanje, navodi srpski Informer.

Dvojica radnika Vodovoda Bor S. J. (50) iz sela Luka i D. D. (50) iz sela Zlot priznali su zločin, to je jutros potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Isplivavaju mučni detalji, pa i to da su ova dvojica radnika bila pijana kada su tijekom vožnje automobilo naletjeli na malennu. S obzirom na to da se cijela Srbija digla na noge u potrazi za malenom, jedan od njih navodno je planirao prebaciti tijelo djevojčice koje su zakopali na deponiju. Plan je bio tijelo sakriti u svom selu, na 36 kilometara od Bora, i to uz štalu.

Planirali su prikriti tako tragove. Srbijanski mediji navode da je brat jednog od ubojice i sam sudjelovao u pretraživanju terena kako bi pronašli djevojčicu.

Kurir prenosi riječi brata uhićenog D.D.: "Moj brat je od jučer u policiji. Odveli su ga iz kuće, ali ništa ne znam, nitko nam ništa ne govori! Nadam se i molim Boga da on ne stoji iza ovoga. Čekamo informacije."

Prema pričama susjeda, D.D. nije bio oženjen, u selu nikad nije radio velike probleme ali je bilo poznato da zna popiti.

Istovremeno je S.J. navodno bio raveden, ima i svoju djecu čak i unuku.

