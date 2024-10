Sjećate se trovanja u kafiću na riječkom Korzu? Dvije žene su napravile kobnu pogrešku

Zbog trovanja 19-godišnjaka u kafiću u Rijeci prije gotovo godinu dana, Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv dvije zaposlenice kafića s Krka čije je sredstvo za čišćenje završilo u boci bezalkoholnog pića, a posluženo je u Rijeci.

Tereti se da su točno prije godinu dana zatvarale na Krku ugostiteljski objekt i pritom napravile povrat viška robe i u tom povratu našla se sporna bočica mineralne u koju su prethodno ulile kemikalije, sredstvo za pranja čaša u perilici.

Pritom olako držeći kako to neće imati nikakve posljedice po ničije zdravlje i kako ta staklena bočica neće ići dalje u distribuciju. To je bila kobna pogreška. Distributer je tu bočicu, nakon samo mjesec dopremio u kafić na riječko Korzo. Mladić je ušao, naručio svoju mineralnu, otpio gutljaj i otrovao se. Pritom zadobio teške tjelesne ozljede.

Nije jedini slučaj

Bilo je 4.studenog prošle godine. Tada je zavladala sveopća panika, povlačili su se proizvodi a ljudi su strahovali je li u pitanju neka greška u proizvodnji te prijeti li građanima masovno trovanje.

Tim gore, što je to bio drugi slučaj trovanja u Rijeci. Prvi je bio šest mjeseci ranije, kada je RTL donio eksplozivnu ispovijest gospodina iz Pule koji se otrovao jednom riječkom restoranu. Sjeo je i naručio bočicu mineralne istog proizvođača, otpio gutljaj, zadobio trajno teške tjelesne posljedice. Za taj slučaj još uvijek nije podignuta optužnica.

Dvije gospođe stare 39 i 40 zapriječena je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina, a budući da će se teretit da će se to djelo dogodilo iz nehaja maksimalan zapriječena kazna je do tri godine.

