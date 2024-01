tako izračuni kažu / Država povećava plaće dvostruko više nego realni sektor: Je li postala primamljiviji poslodavac od privatnika?

Niže plaće ali veća sigurnost. Percepcija je to rada u državnom ili javnom sektoru no to se - mijenja. Jer dok Vlada čeka odgovore sindikata na rast plaća za 240 tisuća zaposlenih, otvorilo se se pitanje je li država postala primamljiviji poslodavac od privatnika. Razlog leži u izračunima prema kojima država povećava plaće dvostruko više nego realni sektor.