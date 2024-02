20 GODINA FACEBOOKA / 'Društvene mreže su omogućile pijancima da umjesto u birtijama svoje mišljenje prenose na cijeli svijet'

Najveća svjetska društvena mreža Facebook slavi 20 godina postojanja. Na ovoj platformi aktivno je više od trećine svjetske populacije odnosno više od tri milijarde ljudi, a početni svjetski optimizam i uzbuđenje zamijenio je strah. O opasnosti društvenih medija se sada naširoko raspravlja. Od mentalnog zdravlja mladih, do utjecaja na velike političke izborne procese. Lajkati, dodati nekoga za prijatelja, biti nikad glasniji - u 20 godina Facebook nam je promijenio život i tu nije mu kraj. "Društvene mreže su na neki način ogledalo društva. Ono što su omogućile je da ljudi jednostavno komuniciraju i razmjenjuju mišljenja, ali su omogućile i da oni, koje se zove pijancima u kavani, koji su prije iznosili svoje mišljenje stupu javne rasvjete kada su izašli iz birtije, da danas to prenose na cijeli svijet", poručio je IT stručnjak Lucijan Carić.