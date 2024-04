Predsjednik Republike Zoran Milanović iznenada je otkazao najavljeni dolazak na obljetnicu osnutka Udruge dragovoljaca u Čepinu kod Osijeka što je obrazložio dobivenim informacijama o organizatoru. Oni pak poručuju da su iznenađeni i razočarani postupkom predsjednika, ali i ministra obrane Ivana Anušića koji također u Čepin nije došao.U Čepinu sve je bilo spremno za početak svečane obljetnice i doček predsjednika koji se u Čepin zaputio, a onda kod naplatnih kućica autoceste okrenuo i otkazao svoj dolazak. U Udruzi dragovoljaca su iznenađeni. "Predsjednik je obećao da će doći, jučer otkazuje, ponovno je popodne javljeno da dolazi, evo jutros ne znam što se desilo. Sad pred sam čin nije došao", kaže Zdenko Arambašić, dopredsjednik UHDDR Čepin.

Ubrzo je stiglo obrazloženje iz Ureda predsjednika u kojem se navodi kako je predsjednik dobio informacije i podatke o organizatoru događanja koji mu ranije nisu bili poznati ni dostupni pa je na temelju dobivenih i provjerenih informacija odlučio otkazati svoj dolazak. Neslužbeno se doznaje da je Zoran Milanović dobio informacije o predsjedniku udruge čepinskih dragovoljaca Draženu Bučeviću koji je osuđen za silovanje 2009. godine. Bučević pred kamere nije htio, a sve što se događa nazvao je sramotnim. Okupljeni branitelji u Čepinu, kažu da su razočarani političkim kaosom i zbrkom.

"Ljudi iz predsjednikovog odbora su ovdje već bili tjedan dana, gledali, sve su upisivali, vidjeli, nemoguće da nije znao. Ovo su sad političke igrice u predizborno vrijeme", kaže Igor Arambašić, predstavnik djece branitelja UHDDR Čepin. "Mi smo držali do predsjednika, on je službeno izabran kao predsjednik i mi smo to cijenili, međutim mi smo na kraju ispali kao izdani", smatra Zdenko Arambašić, dodajući kako mu je žao i što nije došao ni bivši župan, aktualni ministar obrane Ivan Anušić.

"Ja nisam došao i nisam planirao doći iz istog razloga zbog čega je predsjednik morao na pola puta, to jest na autoputu okrenuti štićenu kolonu i vratiti u Zagreb", kazao je ministar obrane Ivan Anušić. Da ga je Milanović pitao, Anušić kaže da bi mu i rekao da ne dolazi jer su okolnosti takve da tamo i ne bi trebao biti. U Čepinu su bez obzira na obrazloženja nezadovoljni. "Ova udruga je uvijek stajala uz tadašnjeg našeg župana, danas ministra obrane i sramotan je čin što se dogodio i što oni nisu došli", poručuje Igor Arambašić.

Oni koji su na obljetnicu došli mimohodom su bez političara otišli do spomen obilježja braniteljima te im odali počast.

