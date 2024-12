Stanje ozlijeđenih: 'Djeca van životne opasnosti, za učiteljicu postoje kontradiktorne izjave'

Nezapamćen zločin u Hrvatskoj - tijekom jutra u petak u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi dogodio se strašan napad nožem. Sedmogodišnje dijete je preminulo, ozlijeđeno je još troje djece i dvoje odraslih.

Naša reporterka Katarina Brečić uživo se javila ispred KBC-a Zagreb gdje je zaprimljeno jedno ozlijeđeno dijete. "Radi se o 15-godišnjem djetetu koje je helikopterom prevezeno od osnovne škole do KB-a Dubrava, i onda kolima Hitne pomoći do KBC-a Zagreb. Prema riječima ministrice zdravstva Irene Hrstić, to dijete je u operacijskoj sali i izvan životne opasnosti. U KBC-u su rekli da će dati izjavu u 15 sati kako bismo saznali nove informacije", ispričala je naša reporterka.

Detalje tragedije u zagrebačkoj školi UŽIVO PRATITE OVDJE.

Kontradiktorne izjave o učiteljici

"Dvoje djece je u dječjoj bolnici u Klaićevoj, na Sv. Duhu nalaze se dvije punoljetne osobe. Djeca u Klaićevoj imaju ubodne rane, stabilno su, izvan životne opasnosti. Postoje kontradiktorne informacije u vezi učiteljice koja je teško stradala i počinitelja. Na Sv. Duhu kažu da je učiteljica životno ugrožena, dok smo od ministrice zdravstva mogli čuti da su svi izvan životne opasnosti", dodaje Brečić.

"Kada se tragedija dogodila, kada je Hitna krenula prema osnovno školi prevoziti ozlijeđenu djecu prema bolnicama, i ministrica zdravstva uputila se prema bolnicama - bila je u Klaićevoj i na Sv. Duhu. Nije stigla do Rebra, no u kontaktu je s vršiteljem dužnosti ravnateljem KBC-a Zagreb, kao i s ravnateljicom Hitne službe. Ažurno se daju sve posljednje informacije", zaključuje naša reporterka.

