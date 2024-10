Roditelji dječaka odveli na novu procjenu. U bivšoj školi završen nadzor. Predložena smjena ravnateljice

Nastavljen je bojkot nastave u zagrebačkoj osnovnoj školi, no uz novu poruku roditelja: 'Dajemo rok od 24 sata za hitno rješenje!' Istodobno, u bivšoj školi 10-godišnjeg dječaka problematičnog ponašanja završen je inspekcijski nadzor. Što je utvrđeno i ima li u ovoj mučnoj priči konačno pomaka?

I sedmi dan zaredom učenici četvrtog razreda nisu na nastavi. A neće biti ni sutra. Roditelji poručuju: „Mi izričito zahtjevamo u roku 24 sata da se našoj djeci osigura ustavno pravo da krenu u školu. Točka.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I da u školi, poručuju, djeca budu sigurna. No, upozoravaju, sve su institucije zakazale: „Naše mišljenje je da propusti itekako postoje. Želimo da se utvrdi tko je što propustio.“ I dodaju: „Svjedoci smo hrpe uhljeba, moram biti konkretan i jasan, hrpe uhljeba koji apsolutno ništa ne rade. I prebacuju odgovornost jedni na druge.“

Iz Ministarstva ponavljaju da je Grad taj koji može odmah donijeti novo rješenje o primjerenom obliku obrazovanja za 10-godišnjeg dječaka. Iz Grada pak odgovaraju da sve rade po propisima Ministarstva i čekaju odluku stručne službe škole. „Gradski Ured je drugi na potezu nakon što od stručne službe škole zadobijemo takav zahtjev i očekujemo da će to biti ovaj tjedan“, rekla je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Roditelji odveli dječaka na novu procjenu

Stručna služba je ta koja će predložiti novo rješenje: „Mogu sugerirati da sadašnji oblik školovanja, sadašnji oblik je redovan razred s pomoćnikom u nastavi - nije najbolji, nije u interesu djeteta. To je nekako što se očekuje, ali mi to ne znamo“, ističe Dolenec.

Ako Grad takvu odluku potvrdi, roditelji dječaka imaju pravo žalbe. Kako doznajemo, upravo oni su 10-godišnjaka odveli na novu procjenu u javnu instituciju kako bi se utvrdilo njegovo psihofizičko stanje, a to će potrajati mjesec dana. Roditelji drugih učenika poručuju: „Ako dođe rješenje da se dijete treba vratiti u razred koje je potpisano od nadležnih državnih institucija, koje god to bilo, mi ćemo to naravno prihvatiti.“

U rješavanje problema koji već predugo traje uključio se i Sindikat učitelja. Sve ovo, upozoravaju, ukazuje na urušavanje sustava. „Rješenja u interesu djeteta su i rješenja u interesu zaposlenika. Ali se prema zaposlenicima ne može ponašati tako da im se prijeti, da ih se omalovažava“, rekla je glavna tajnica Sindikata Ana Tuškan.

Na pitanje što su institucije rekle na te prijetnje, odgovara: „Ha, institucije. Tko kaže da su institucije trebale reći na prijetnje. Možda su institucije bile te koje su vršile pritisak.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko je točno, kome i kada prijetio - Ministarstvo zahtjeva da mu Sindikat odgovori kako bi, poručuju, o navodnim prijetnjama mogli obavijestiti policiju. Istodobno, u bivšoj školi dječaka u kojoj se zbog njega ispisao cijeli razred - završio je inspekcijski nadzor.

Doznajemo, propusti su utvrđeni, a prosvjetna inspekcija je predložila razrješenje ravnateljice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa