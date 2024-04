PROBLEM ZA UGOSTITELJE / Dolazi sezona, radne snage sve manje. Što nas čeka? Za 10 godina svaki četvrti radnik bit će stranac

Dolaskom sezone raste potreba za sezonskim radnicima. Procjena je da će ih Hrvatska ove godine trebati oko 60 tisuća više nego lani, i to neće biti dovoljno. Za manje od 10 godina doći ćemo do toga da će svaki četvrti radnik u Hrvatskoj biti stranac, procjenjuju poslodavci. U crikveničkom hotelu nedostaje još sedam kuhara i konobara. Do početka sezone će se sigurno, kažu, popuniti, ali iz godine u godinu problem je sve veći. Rješenje je u stalnim sezoncima. 'Sve je manji bazen radne snage što se tiče lokalno i Hrvatske, moramo se malo okrenuti inozemnom tržištu. Ali u svakom slučaju trudimo se dati što bolje uvjete ljudima i djelatnicima da prihvate posao kod nas', rekla je Sanji Ilić, pomoćnik direktora hotela u Crikvenici. Više otkrijte u prilogu reporterke RTL-a, Ide Balen.