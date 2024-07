Nakon atentata na bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa raspravlja se o sigurnosnim propustima koji su se dogodili. Stručnjaci tvrde da ih je bilo mnogo, a istraga o incidentu trajat će mjesecima. Naša reporterka Katarina Brečić razgovarala je sa stručnjakom za sigurnost Bonom Marjanovićem.

Što detektirate kao najveće probleme i propuste na skupu Donalda Trumpa?

"Prvi i osnovni problem je što objekt s kojeg se pucalo nije bio u planu osiguranja, da je bio u planu osiguranja ne bi došlo do toga da niti je pregledan niti je kontroliran ulazak u objekt. zapravo nitko ga nije ni držao pod sterilnom zonom kako se to u struci naziva. kada se objekt pregleda onda se on zaposjeda i od njega se radi sterilna zona."

Zašto i kako je moguće da nitko nije bio tamo?

"Razumio bih da se radilo o nekoj urbanoj sredini i velikom broju nebodera, no ovdje je to nepojmljivo da se dogodio takav propust da se ispustio jedan objekt koji je dominantna točka s koje se može nauditi štićenoj osobi. Nije ih bilo nekoliko nego evo samo taj jedan."

Što je još bio problem?

"Policija nije adekvatno postupala nakon dojave građana da se na skupu nalazi osoba s naoružanjem. Tu je bila problem i neodlučnost kontra-snajperista kada je i on dobio tu informaciju, nije odmah reagirao već je čekao akciju i naravno nakon te akcije uslijedilo je ono što je uslijedilo on je neutralizirao napadača."

Čini li vam se da je evakuacija Donalda Trumpa trajala predugo vidjeli smo njegovu glavu i desnicu kako je pokazuje?

"Pa je, dvadesetak sekundi čini se vrlo kratak period, međutim u toj situaciji on može biti vrlo dugačak i u tom periodu se može još puno toga dogoditi. Dobiva se osjećaj kada se pogleda ta situacija da postoji samo jedan napadač.

Mislite li da se radi o vuku samotnjaku?

"Mislim da će rezultati istrage to potvrditi."

Kako je moguće da se tako nešto dogodilo u Americi koja slovi za zemlju koja štiti svoje štićene osobe?

"To je dosta čudna varijanta, ali ako neko dođe na svoj posao i samo razmišlja što će raditi nakon radnog vremena normalno je da se događaju ovakvi propusti."

Hoće li se protokoli mijenjati?

"Mislim da će se pojačati i vratiti na početne postavke."

Barata li napadač dobro oružjem?

"Sudeći po broju godina i da ne dolazi iz svijeta vojske i nema neko prethodno iskustvo, čini mi se da je bio u ovim svim okolnostima izrazito smiren i dobro je ciljao. Vjerojatno on ima nešto iskustva pucanja u metu, međutim čini mi se da je ovo prvi puta da je pucao u 'meso' i još se radi o štićenoj osobi toga kalibra izgleda da je bio dosta pribran."

Kada se ovako nešto dogodi u Americi diže li se budnost hrvatskih tajnih službi?

"U svakom slučaju se diže. Provjeravaju se i podižu se razine sigurnosti. Diže se dinamika komunikacije na tu temu."