Rok za prelazak građana na Zagrebačku plinaru-opskrbu produžen je do petka, 27.rujna. Objavio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji nije otkrio koliko je do sada Zagrepčana i službeno zatražilo prelazak.

Unatoč tvrdnji sindikalaca da neće uspjeti obraditi sve zahtjeve, gradonačelnik je uvjeren da će svoja rješenja do 1. listopada imati svi potrošači.

Inače, plinara Zagreb-opskrba imala je 270 tisuća potrošača koje je izgubila na natječaju zbog više ponuđene cijene plina, a sada nudi 10 centi nižu cijenu, odnosno jedan do dva eura godišnje u odnosu na Međimurje plin koji je na natječaju pobijedio.

Ovo je postao neviđen lov na potrošače, a što o svemu kažu u Međimurje plinu provjerila je RTL-ova reporterka Katarina Brečić u razgovoru s direktorom Nenadom Hranilovićem.

U Međimurje-plinu nisu išli agresivnom taktikom privlačenja korisnika kao što je to napravila zagrebačka plinara. Zašto se Vi niste odlučili na tu taktiku - privlačili kupce, bili agresivni, lijepili plakate?

Nismo takva vrsta poduzeća, ne bavimo se agresivnom kampanjom. Zatečeni smo u nekim dijelovima te agresivne kampanje koja je bila usmjerena i protiv Međimurje plina. Teško je govoriti da bismo mi vršili kampanju za neku javnu uslugu. Javna usluga je razina institucionalnog proizvoda, iza kojeg stoje HERA i država i to daje dodatnu sigurnost opskrbi.

Znate li koliko će Zagrepčana otići zagrebačkoj plinari?

Trenutno nemamo takve podatke, ali siguran sam da većina građana, odnosno kućanstava će postati korisnici javne usluge, odnosno naši kupci.

'Imat ćemo urede u Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću'

Spominju se deseci tisuća korisnika, treba sve te zahtjeve obraditi do 1. listopada. Koliko je to zahtjevno?

Mi o tome najviše znamo jer smo bili prvi opskrbljivač u Republici Hrvatskoj koji je imao tržišne ugovore. Prije četiri-pet godina sva područja kojima upravljamo su imali tržišnu uslugu koja je bila nešto jeftinija od javne usluge.

Je li kod njih kaos sada, ako su došli svi ti zahtjevi?

To je zahtjevan trenutak. Važno je naglasiti da uvjeti za ostanak, odnosno prelazak na tržišnu uslugu je potpisan ugovor o tržišnoj usluzi, zatim obrazac za promjenu, opći uvjeti poslovanja i obavijest.

Tek kad se sve potpiše, onda je gotovo?

Tek kad se potpišu ti dokumenti, onda se može pristupiti promjena u Rommu, to je registar obračunskih mjernih mjesta gdje su svi podaci o kupcima.

Jasno je da zagrebačku plinaru čeka još puno posla. Zašto još niste otvorili urede u Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću?

S obzirom na to da je u dva navrata natječaj objavljen, jednom i poništen, malo je cajtung. Ovaj tjedan smo u pripremi punjenja sa namještajem naša tri mjesta u Zagrebu, Gorici i Zaprešiću. A znakovito je da zagrebačka plinara nije imala takav ured u Zaprešiću i Gorici, samo u Zagrebu.

A hoćete li do 1. listopada kada postajete opskrbljivač, imati urede u Zagrebu i Velikoj Gorici?

Tako je. Potpisali smo ugovor o najmu i trenutno smo u opremanju. Lokacija će biti Hektorovićeva 2, Grand centar u Zagrebu. S 1. listopadom ćemo učiniti sve da građani i kućanstva koja koriste plin budu zadovoljni.

Kada idete s onom ponudom i 20 centa nižom cijenom?

Imamo obvezu prvo ispuniti ugovore u javnoj usluzi, a iza toga krećemo s tržišnim ugovorima gdje nudimo cijenu 20 centi nižu od javne usluge.

Je li to listopad, studeni?

To je listopad.