Ekspresni nestanak grafita s neugodnim porukama za novog glavnog državnog odvjetnika, mogli bismo zaključiti, imao je suprotan efekt. Jer ne samo da su se vrlo brzo pojavili novi, nego o radosnim i lipim temama rado govore svi.

"Iskreno, mislim da je to stvarno sramota za Hrvatsku. Da se to uopće događa. To potvrđuje koliko nam je zemlja korumpirana. To je moj komentar", objašnjava Lana iz Zagreba. Slavica iz Zagreba nastavlja: "A što da vam kažem… ovaj mjesec sve je puno emocija." "Simpatično ih je vidjeti, ustvari, uopće nas nije briga u kojem su kontekstu. Samo ih je lipo vidjeti. Ona je lijepa, a ja volim biti radosna", šale se Antonija i Milena iz Splita.

Nisu svi toliko oduševljeni, štoviše, ravnateljica Mimare Lada Ratković Bukovčan je ogorčena. "Muzej Mimara je teško oštećen, borimo se dnevno, obnavljamo, čeznemo, nadamo se da će što prije doći dan kada će muzej opet otvoriti. I mislim da, pa sada ću upotrijebiti banalnu riječ, mislim da nije fer", objašnjava ravnateljica. Tvrdi da oni nisu imali veze s uklanjanjem. To je obavila tvrtka koja je radila obnovu, no pitanje je tko je to naredio. Na naš upit, iz građevinske tvrtke danas nisu odgovorili. Međutim, odgovorili su i iz Mimare, Ministarstva kulture, Ministarstva graditeljstva, Državnog inspektorata i Grada Zagreba. Nitko od njih nije naredio uklanjanje.

"Grad Zagreb nije sudjelovao u tome. Kada se radi o objektima koji su državno vlasništvo, onda država sama odradi svoj posao, to smo se uvjerili na više primjera. Recimo, Ministarstvo kulture, zgrada u Vodnikovoj je cijela išarana, ali Ministarstvo uredno održava svoju zgradu", tvrdi Tihomir Milovac, predsjednik zagrebačkog Povjerenstva za zaštitu objekata od grafita.

Misterij brzog nestajanja iznenadio je i Krešimira Golubića koji zagrebačke grafite prati već 30 godina. "Svi u gradu pričaju o njima, ne samo u gradu, svi pričaju u Hrvatskoj. To je općenito glavna tema zadnjih dana, očito za sve, ali ne za one koji bi o tome trebali razmišljati pametnije i smisliti neki drugi koncept", zaključuje grafiter Krešimir Golubić.

