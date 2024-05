Rano jutros planuo je i veliki požar u Medulinu koji je progutao više od 20 brodica. Policija je prijavu o požaru u medulinskoj marini zaprimila nešto prije 4 sata ujutro. Vatrogasci su oko sedam sati uspjeli spriječiti širenje požara na preostale brodice. Prema neslužbenim informacijama, štete se mjere u stotinama tisuća eura. Vlasnik Marine rekao je da je cijelo područje pod video-nadzorom, a ondje je bio i noćni čuvar. Uzrok požara trebao bi biti utvrđen očevidom.

"Krenulo je s broda na brod, prenosila se vatra. Bila je lagana burica i onda je krenulo redom. U takvim situacijama teško se približiti vatri jer to je jako velika temperatura. Ove barke koje još nisu bile zahvaćene njih smo odvezivali i vukli i one kojima su izgorjeli konopi, one se same odvežu i krenu prema drugima, pa smo jahtu odšlepali da ne bi zahvatila druge barke", kazao je Emil Golubić iz Medulina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Onečišćenja ima, ali nije strašno, stavile su se samoupijajuće brane duple. Mi ćemo iz predostrožnosti dovesti ovdje gumenu brane da se stavi izvan ove brane i pozvan je eko brod", kazala je Dolores Brenko Škerjanc, pulska lučka kapetanica.

Reporterka RTL-a Petra Fabian Kapov javila se s mjesta požarišta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Policija je na terenu i oni će istražiti što je izazvalo požar. Mogu vam reći da smo dobili dojavu u 3,54 sata. Izašli smo van s četiri vozila i devet vatrogasaca i zatekli smo razbuktalu fazu požara, preko 20 brodica je bilo u plamenu. Izgledalo je strašno, dosta to u noći strašno izgleda. Dali smo sve od sebe i uspjeli", kazao je Edvin Matko Jurišić, zamjenik zapovjednika JVP Pula.

"Požar je sada ugašen, imamo nešto potonulih brodica. Rastegnuli smo upijajuće brane usput. Vjetar je uvijek otegnuta okolnost i problem je kada nam izgore konopi vjetar nosi plovila i moramo biti spremni sva ta plovila uhvatiti i držati ih na okupu da ih možete gasiti", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa