Deponij na Karepovcu gori i dalje. Građane uznemirili prizori plamena

Prva dojava o požaru na Karepovcu vatrogasci su zaprimili u utorak oko 22 sata. Iako su odmah krenuli s gašenjem, borba s vatrom potrajala je sve do jutra. Tek jutros vatra je stavljena pod nadzor, no gašenje će čini se potrajati. Vatra je zahvatila privremeno deponirani krupni otpad, a kako je riječ o tonama nabijenog materijala, gasit će se danima.

Zamjenik zapovjednika JVP Split Petar Bučan rekao je da je jedini način da se sve ugasi je taj da se strojevima sve prekopa, a onda da se dogasi vodom. "Međutim, to je posao koji traje i evo do ovog trenutka još se radi i nadamo se da ćemo do konca dana to sanirati", rekao je vatrogasni zapovjednik.

Vatrogascima u gašenju Karepovca nije pomogla ni obilna kiša koja je sinoć padala, pa su se pojavile i sumnje kako je požar podmetnut. Policija je izuzela i snimke nadzornih kamera. Ivica Karoglan, direktor Čistoće Split, kaže da oni nemaju ni s kim problema te da ne sumnja u to da je netko podmetnuo požar. "Ali tu su policija, vatrogasci i oni su stručni te će dati svoje opservacije ", rekao je Karoglan.

Gusti dim i danas se diže iznad Karepovca, a miris spaljenog otpada, nošen vjetrom širi se prema obližnjim mjestima Mravince i Solin. Joško iz Kučina kaže da je vjetar miris s požarišta nosio prema Solinu te da se u Kučinama nije ništa osjetilo. Anka iz Mravince kaže da ju je iznenadila vijest od požara, ali da ju nije bilo strah.

Vatra je zaprijetila i nedavno otvorenom azilu za pse, no vatrogasci su ga uspjeli obraniti. Osim dima i neugodnog mirisa, opasnosti za zdravlje ljudi čini se nema. Za obližnje stanare preporuka je ipak zatvoriti prozore ili staviti maske. Mjerenja kvalitete zraka pokazuju kako su sve vrijednosti u okviru dozvoljenih.

Nenad Periš iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije kaže: "Nema nikakvog povećanja koncentracija na postaji Karepovac, ali i na postaji Split u okolici samoga Karepovca." Svježe vatrogasne snage danas su zamijenile kolege koje su cijelu noć gasile Karepovac, no zbog složenosti zadatka, do potpunog gašenja proći će dani.

