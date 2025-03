Vučić ponosan što su ga spalili: 'Beskrajno sam im zahvalan.' Evo što kaže gradonačelnik Kaštela

I ovogodišnje maškare u Kaštel Sućurcu izazvale su veliku pažnju javnosti - pa i one u Srbiji. Spaljena je lutka s izgledom Aleksandra Vučića. Pa je srbijanski predsjednik neugodne teme masovnih studentskih prosvjeda rado zamijenio karnevalom u Hrvatskoj.

Zapaljen je jer je kriv što nije priznao istinu o ratu, huška i provocira, širi velikosrpsku ideologiju. To je dio presude krnji u Kaštel Sućurcu koji podsjeća na srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, no organizatori su naglasili da je svaka sličnost sa stvarnim likovima-slučajna. Ljubomir Radić iz Kaštel Sućurca kratko nam je rekao:

"To je pokazatelj ovoga društva tko im je drag a tko nije drag. To je pokazatelj", dok Tihana nije iznenađena: "Očekivala sam to su Kaštela, većinom se pale političare, to je jednostavno za očekivati." A Zvjezdan Šantić iz Crne Gore dodaje: "Prošle nedjelje kod nas je bio karneval tako da smo i mi zapalili jednoga predstavnika te vlasti koja podržava Vučića."

I prošle godine u Kaštel Starom krnje su bili Vučić i Putin, a Srbija je tada poslala prosvjednu notu. Na jučerašnji karneval za sada takve najave nema. Aleksandar Vučić osvrnuo se na paljenje krnje u Kaštelima:"Postoji li ijedan ljepši znak nego kad vam Hrvati spaljuju lutku svake godine zaredom, onda ste mnogo toga uradili za svoj srpski narod, tako da ponosan sam na to i beskrajno im hvala na tome. Želim im isti rezultat i sljedeće godine."

Neovisno iz kojih Kaštela ide povorka, upravo zbog lika krnje često izbije skandal. Osuđeni na lomaču su bili Plenković, Pupovac i bivša predsjednica, ali i dječja slikovnica s istospolnim roditeljima. Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela nam govori: "Mi njih sufinanciramo kao i sve udruge na području Kaštela i jednostavno to je nekakva politika, folklor, svake godine izgori netko od političara. Ja sam im čak jednom prigodom rekao pošto se svake godine dogodi da je neki skandal neka mene zapale jedne godine, ja se sigurno neću žaliti."

I dok se gradonačelnik ne miješa u karnevalsku politiku, Kaštelani smatraju da se nitko ne treba vrijeđati. Pa Marin kaže: "Šta se imaju ljutit, to je dio folklora, tako se čovik može na sve ljutit. To je bezveze." Slično misli i Frane: "To su samo maškare, zeka peka i ne bi se trebao nitko ljutit." A Ivica Alfirević: "Mogli bi neki drugi biti tu političari, a tko će drugi, hoće li sportaši, hoće li glazbenici , možda Thompson?!"

Krnjo je inače krivac za sve nevolje i probleme u prošloj godini, a karneval u Kaštelima uvijek daleko odjekne.

