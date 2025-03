Osam je dana otkako je na snagu stupio Zakon o strancima. Je li država napokon uvela red na tržište rada? Zakon definira sve od kulturoloških razlika, nadzora agencija preko kojih dolaze, pa sve do dokumenata s kojima rade poslove u našoj zemlji. O učincima novog zakona u RTL-u danas razgovarali smo s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićom.

Osmi je dan novog zakona o strancima imamo li neke konkretne rezultate?

Naravno da imamo konkretne rezultate, a bit će ih još. Policija i sve druge službe su se pripremale u ovom razdoblju dok Zakon još nije stupio na snagu kako bi ga od prvog dana počeli primjenjivati. Ima tu dosta kazni i kad su u pitanju strani radnici - to su uglavnom kazne da nije na onom poslu za koji je dobio dozvolu. Ili da nije prijavio promjenu prebivališta, takve kazne idu i poslodavcima. Kažnjeno je nekih 700-tinjak stranih radnika, ali to nisu visoke kazne osim ovih za poslodavce uz mogućnost da izgube licencu.

Što je s agencijama, ima ih negdje 800, mislite li da je to prevelik broj?

Mislim da je to prevelik broj i naša procjena je bila i kad sam branio taj zakon u Hrvatskom saboru da je naša procjena da će 17 posto njih preživjeti promjene Zakona. Tu ne spadaju ozbiljne agencije koje rade svoj posao.

Što je s onim neozbiljnima, koliko ih je na kraju?

Na kraju ćemo vidjeti koliko ih je. Mi idemo u čišćenje tog terena, nema razloga da netko tu posreduje i na tome zarađuje. Radi se o radnoj snazi koja je nam potrebna. Ja bih volio više nego itko da Hrvatska ima dovoljno svoje radne snage, ali nema. Moramo uvoziti pogotovo u građevini i turizmu, ali da može biti reda - može i bit će.

Što je dosad bio najveći problem koji se događao, a ovim se Zakonom više neće?

Mi smo kao Ministarstvo unutarnjih poslova naslijedili iz bivših vremena da smo nekako najodgovorniji za to, iako MUP sigurno ne bi trebao razmišljati o tržištu rada. Međutim, mi smo se prihvatili toga i povezali brojne institucije. Tu je važan Zavod za zapošljavan je koji daje zeleno svjetlo da se u nekoj djelatnosti može zaposliti stranac. Zavod za mirovinsko mora vidjeti je li taj prijavljen na mirovinsko. Tu su još Državni inspektorat, Ministarstvo rada, zdravstva.

Ima li tu slabih točaka?

Sada je to informatički povezano i to će ići puno brže nego što su mislili oni koji izbjegavaju Zakone.

Što je s lažnim prtljagama i problemom s Bangladešom? Mnogi ljudi kažu da dođu u policijsku upravu gdje im masovno odbijaju radnike iz Bangladeša. Je li Hrvatska službeno donijela neki stav da se ne primaju više radnici iz Bangladeša?

Nije Hrvatska službeno donijela stav niti prema jednoj zemlji, ali da se rade pomnije kontrole, rade se. Pogotovo u odnosu na zemlje gdje smo primijetili da ima dosta njih koji se prijave za rad u Hrvatskoj, a onda ne završe tu.

To nije samo Bangladeš? Pakistan?

Nije samo Bangladeš. Ne bih govorio o državama to nije diplomatski, ali kao što ste rekli to se vidi na terenu.

Trebaju li nas zabrinjavati taksisti s krivotvorenim vozačkim dozvolama? Vidjeli smo nekoliko primjera tih zabrinjavajućih situacija i prometnih nesreća. Znaju li oni uopće propise?

Ima i toga, postoje i te škole za starije vozače koje zapravo ispituju vozačke vještine stranih radnika. Uočili smo te krivotvorene dozvole ne bih rekao da su on i uzročnici većeg broja prometnih nesreća, ali ono što mogu reći je da ćemo se i time vrlo brzo ozbiljno pozabaviti.

Koliko često se događa da dođe radnik kao građevinski, a sutra ne radi to nego recimo vozi taksi?

To se događa i to vam je onih 700-tinjak koje smo već pronašli i procesuirali, a neki od njih će dobiti naredbu da napuste Hrvatsku.

Kada ide pravilnik za smještaj?

Za par tjedana. Taj pravilnik će značiti za one koji privlače stranu radnu snagu na način ovdje ćete raditi, ali mi vam osiguravamo smještaj da moraju zadovoljiti uvijete. Postoji određen broj kvadrata po osobi.

Hoće li to izgledati kao ovaj pravilnik za sezonske radnike?

Otprilike. Sitne promjene, ali uglavnom je to to.

Tko će to sve kontrolirati?

Mi imamo prije svega hrvatsku policiju koja to radi u suradnji s Državnim inspektoratom. Nama je najvažnija informacija kada dobijemo informaciju policija izlazi na teren, policija inače je na terenu diljem Hrvatske i odmah može reagirati.

Dotaknimo se situacije u susjedstvu. Kako vi ocjenjujete stanje u Srbiji i BiH?

Mi pozorno pratimo sve što se događa. ne bih plašio ljude da se tu stvara neka atmosfera rata, ja osobno ne mislim da je to moguće. Ono što je tu bitno da ovu situaciju uz sve ono što se događa u Europi iskoristimo za jačanje naših sigurnosnih snaga. Prije svega tu mislim na hrvatsku vojsku.

Ne trebamo biti zabrinuti?

Ne trebamo dok imamo ovakvu hrvatsku vojsku i policiju.

Sutra se u Saudijskoj Arabiji nastavljaju pregovori koji se tiču mira u Ukrajini. je li po vama moguć mir, prekid vatre bez ustupaka Rusiji?

Hajdemo to prepustiti pregovaračima. meni je žao da Europa tamo nije zastupljena. To je nešto što se mora promijeniti. Europska unija i bilo koja europska država nije na tim pregovorima što nije dobro i to je na neki način ponižavajuće. Ono što je dobro je da je Europa shvatila da si takvu situaciju više ne može dopustiti, i zato ulaže u obranu. ne zato da bi nekoga napala, nego da može odvratiti potencijalnu agresiju na europski teritorij, ali još važnije kada nastupa diplomatski da svi znaju da iza te diplomacije stoji europska snaga kada govorimo o vojsci. Da je to bio slučaj i 2014. i 2022. u Ukrajini nisam siguran da bi bila napadnuta.

Mislit li da je mir moguć bez ustupaka Rusiji?

Vidjet ćemo to će prije svega ovisiti o ukrajinskom vodstvu. Znamo koje su njihove pozicije, a koje su ruske. Rusija je jedna ozbiljana diplomacija koja zna voditi pregovore. Ja ne vjerujem da će to biti preko noći riješeno, pitanje je koliko će to trajati. Sada se spominje Uskrs, ali i sami američki izvori su svjesni da bi se to moglo odgoditi.

Zna li Trump tko je Putin? S ove se strane čini da je on puno bolji pregovarač

Trump ja pretpostavljam da zna tko je Putin imali su sastanke. trump je pregovarač koji je došao iz poslovnog svijeta, a Putin iz jednog drugog svijeta. Vidjet ćemo koji će svijet tu odnijeti prednost međutim činjenica je da ljudi koji vole donositi brze odluke i ne puno 'fermati' ostale se u određenim situacijama mogu lako razumjeti. Europa i Europska unija nije takva ona ima svoje prednosti. Ona je zajednica demokracije. To je nešto zbog čega mi moramo sudjelovati na svim sastancima unutar Europske unije i NATO-a her je to krug koji nam omogućava da mi kao manja država funkcioniramo normalno.

Je li odzvonilo pirotehnici?

Mi razgovaramo, postoji radna skupina unutar MUP-a. Donijeli smo Zakon koji je vrlo restriktivan, koji je to sve sveo na minimum međutim vidjeli smo da se taj zakon može zaobići. Ima dosta ljudi koji ga doista žele zaobići. Svjestan sam ja i ovih peticija koje nam se šalju, ali i svjestan sam da postoji i puno ljudi koji su nezadovoljni time. Ne možete oduzeti nekim našim gradovima i središtima pravo da organiziraju vatromet, ali mislim da se sve drugo može dovesti u pitanje.

Možemo li očekivati potpunu zabranu pirotehnike?

Ja vam to ne mogu sada reći jer to još nije prošlo ni Vladine koordinacije.