Milinović otkrio jesu li ga pokušali podmititi. A Beroš? 'Bih bio sretan kad bi USKOK rekao jednu stvar'

Namješteni natječaji, preduge liste čekanja, aparati koji se kvare i liječnici koji istodobno rade u privatnim i javnim ustanovama. Slika je to hrvatskog zdravstva. Još i dodatno narušena milijunskim prevarama i uhićenjem ministra zdravstva. O ovoj temi puno i iz prve ruke može reći Darko Milinović jer je bio i ministar zdravstva i ravnatelj bolnice, liječnik i političar.

Prije svega, jesu li Vama kao ministru zdravstva ili kao ravnatelju bolnice nudili mito?

"Nije mi nikada nuđeno mito. Zato što su moje javne nabave vodili stručni ljudi i kad takve nabave vode stručni ljudi, kada to decentralizirate, kada vi ne odlučujete samo o tome, kada vam deset ljudi dođe i napravi natječaj i uvjete natječaja, onda je vrlo teško da se ta korupcija probije u takav natječaj. Dakle, ja kao ravnatelj gospićke bolnice ili prije desetak godina, ministar zdravstva sam vodio javne nabave na takav način i onda smanjujete mogućnost korupcije na najmanju moguću."

Dakle niste nikad dobili mig: Hej Darko trebalo bi kupiti od ove tvrtke ili ove uređaje?

"Ne, bilo je. Bilo je, vi kad radite karakteristike nekih natječaja, uvijek su liječnici naslonjeni ja volim operirati s ovim instrumentima i s onim. Onda napravite tim ljudi od njih deset i svatko je od njih naslonjen na neku od kuća koja su dobavljač određenih instrumenata. Oni se između sebe moraju dogovoriti što je najbolje za hrvatsko zdravstvo."

Sa strane vam nitko nije došao da bi vam sugerirao, možda onako ispod stola?

"Pokušali su, ali nisu mogli. Pokušali su doći ne mislim pokušali podmititi, ali ono bilo bi dobro da uzmete taj instrument. Ja kažem Tomislav i Ana će odlučiti o tome."

Je li vas iznenadilo sve što se ministru Berošu stavlja na teret?

"Iznenadilo me to. Ja bih puno više volio da danas razgovaramo o vrhunskoj medicini. Rebro je napravilo nedavno multi organsku transplantaciju, Rijeka auto transplantaciju. U gospićkoj bolnici nakon Zadra i kolege Mataka, prva i jedna od dviju novih vrsta operacija."

Da se novac nije ovako rasipao na ovakve dogovore, što bi se tek moglo raditi i s tim?

"Ja dok sam je ministar zdravstva samo pogledajte u zagrebačkom zdravstvenom sustavu javne nabave milijardu i 700 milijuna, govorim u kunama kada smo, sjetite se, od 17 bolnica ovdje u Zagrebu napravili šest bolnica, uštedjeli smo deset posto 170 milijuna kuna. Na osnovu tih novaca mogli smo zaposliti 153 medicinske sestre ili 78 liječnika. Evo, to je poruka kako treba biti."

Može li se uopće spriječiti te sporne javne nabave po bolnicama?

"Ne možete u potpunosti to spriječiti, jer da se može to spriječiti bio bi nekakav instrument i danas više toga ne bi bilo. Uvijek postoje ljudi koji su podložni takvim utjecajima, ali još jednom kažem kad se to radi na transparentan način i kad je što veći broj ljudi uključen, onda je teško onima koji žele na nepošten način dobiti neke poslove. Onda morate podmititi njih 20. Ali to baš ne ide, a jednoga ide. Zato to treba decentralizirati i uključiti što veći broj ljudi."

Došli smo ovdje i kroz ovu aferu do ove teme privatno. Rad u privatnim klinikama istovremeno i u državnim i županijskim bolnicama. Pate li tu pacijenti? Kako vi gledate?

"Ja ću vam reći da sam kao liječnik počašćen što ćemo dobiti ministricu zdravstva. Počašćen sam s tim i mislim da će ona nešto napraviti dobro. Jer, hajdemo reći s periferije je, uvjetno rečeno, iz manje bolnice je. U mom mandatu, ravnatelji i zamjenici ravnatelja nisu mogli raditi u privatnom sektoru. To treba proširiti."

Zašto? Zato što mislite da ne mogu raditi jednako dobro?

"Ne mogu jer čak i da pošteno rade- percepcija, a na percepciju i u zdravstvu i u politici, moramo paziti. Sad, zamislite, ja bih to proširio na voditelje Zavoda, na šefove klinika i na šefove odjela. Ja sam šef odjela. Ja ne bih smio raditi u privatnom sektoru jer ono pobuđuje sumnju. Ja imam dva mjeseca listu čekanja. I sad zamislite da ja u Gospiću radim i kod privatnika, a dobio sam ponudu. I to sam odbio. S druge strane, u privatnom sektoru ne smiju raditi liječnici ako ta privatna ustanova ima ugovor sa HZZO-om. Mora se jasno definirati ako ja želim iz gospićke bolnice raditi kod privatnika, onda moj poslodavac, a to je gospićka bolnica, moja ravnateljica treba potpisati ugovor s tim privatnikom i ja biti plaćen preko gospićke bolnice. Od toga mora imati koristi u financijskom smislu i gospićka bolnice. To su uvjeti kojima ja apeliram na novu ministricu da to napravi u prvih mjesec dana svog mandata. I već je puno toga napravila što se tiče javno-privatnog.

Beroš vjerojatno idući tjedan izlazi na slobodu, slučaj je preuzeo USKOK, kako mislite da će sve ovo završiti, zatvorom ili?

"Reći ću nešto, možda kontradiktorno. Ja bih bio sretan kao liječnik, kao kolega, da USKOK sutra kaže, tu nije bilo nikakve korupcije. To bi bilo najbolje za zdravstvo i za Hrvatsku, ali ne mislim da je USKOK tako olako ušao u to. I mislim da će to završiti sudskim postupkom pa ćemo vidjeti. Uzimajući u obzir tu presumpciju nevinosti. Žao mi je. Žao mi je da opet veliki uspjesi hrvatskog zdravstva padaju u drugi plan."

