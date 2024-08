Strašna tragedija dogodila se danas u Lošinju. Poginula su tri mornara, a jedan je teško ozlijeđen. Do nesreće je došlo prilikom pada ulazne rampe trajekta Lastovo koja ih je prikliještila. Na mjestu strašne nesreće, uz ostale službe, nalaze se i djelatnici nadležne Lučke kapetanije koji će provesti istragu o uzrocima, a na mjesto nesreće izaći će i djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, priopćili su iz Ministarstva mora.

" Po ovome šta smo čuli oni su imali nekakav kvar i da su nešto radili, a ja to ne mogu potvrditi jer ne znam detalje. I onda se desilo to što se desilo. Pala je rampa i usmrtila ljude. 1 čovjek je povrijeđen, završio u moru i njega smo izvlačili. Pošto smo u blizini čuli kad se nesreća dogodila i izašli smo van i pozvali druge službe", kazao nam je Danijel Crnković iz JVP-a Lošinj.

Reporterka RTL-a Danas Maja Brkljača javila se s mjesta tragedije s najnovijim informacijama,

"Svi ljudi koji su bili na tom trajektu potpuno su šokirani. Trajekt je, neslužbeno saznajemo, u 15.10 minuta stigao iz Zadra. Po protokolu iskrcao je putnike pa vozila, jer to je red kojim se ide upravo zbog sigurnosti, a do povratka tog trajekta nazad prema Zadru bilo je još više od sat vremena. On je u 16.30 trebao ponovno isploviti pa su navodno zaposlenici Jadrolinije htjelo podići tu rampu za vozila. Međutim, u jednom trenutku, zasad iz neutvrđenih razloga ona je popustila, poklopila trojicu nesretnika, jednog zakačila. On je pao u more i to je osoba koja je spašena.

Ozlijeđenom je do dolaska helikoptera pomoć pružio kopneni tim s Lošinja. Helikopter je došao u 16.20 gdje ga je odvezao u riječki KBC. Tamo je stigao u 17.15 minuta On je van životne opasnosti i stabilno je", kazala je reporterka RTL-a.

Razgovarala je i s Darkom Blažarom kapetanom Lučke kapetanije Rijeka.

Je li trajekt krenuo iz Zadra u ispravnom stanju? Što se dogodilo s tom nesretnom rampom?

Da, krenuo je iz Zadra. To je dnevna linija Zadar- Mali Lošinj- Zadar. Imao je svjedodžbe na snazi, znači one su bile valjane. To su tehničke svjedodžbe za plovnost broda i za općenito egzistiranje broda. Te svjedodžbe mu istječu u studenom, pripremali su se za redoviti odlazak u remont u brodogradilište.

U pitanju je rampa koja se spušta kad auti izlaze iz trajekta, rampa se hidrauličkim putem spušta zar ne?

"Istraga je u tijeku i o detaljima ne mogu govoriti. Moramo doraditi nautičku i sigurnosnu istragu, a mora doći i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom promet. Tako da ćemo uskoro znati što je bio uzrok ove nesreće.

Je li bilo ikad problema ikakvih s tim brodom?

S tim brodom nikad nije bilo nikakvih problema, ovakvih posebice ne.

Koliko bi mogla trajati istraga i kada bi se mogao znati uzrok nesreće?

Mi smo obavili inicijalnu inspekciju, odnosno istragu, sutra se nastavlja proširena tako da ćemo sutra znati puno više, o čemu se točno radi i što je bio uzrok nesreće.