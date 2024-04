Svaki glas je bitan i jednoj i drugoj strani, a onaj koji bi mogao biti presudan u postizbornoj kombinatorici je gradonačelnik Svete Nedelje i novoizabrani zastupnik Fokusa Dario Zurovec, koji bilo stranke ispipava u Dalmaciji otkud se uključio u RTL Danas.

Komentirao je koga će podržati nakon izbora i koji bi bio njegov uvjet za suradnju.

'Bliži mi je SDP'

Koga ćete vi podržati, SDP ili HDZ?

"Zadnjih dana me dosta to pitaju. Mogu vam reći da ni s kim još nisu vođeni konkretni pregovori, a trenutno mi je bliži SDP nego neka druga opcija".

Kako ćete ispisati bilo stranke, hoćete li imati referendum?

"S obzirom na ovu ogromnu brojku vezanu uz preferencijalne glasove, mislio sam popričati s krugom ljudi koji me prate od prvoga dana. Da ih pitam u kojem smjeru bi bilo dobro ići. To su ljudi koji su mi puno pomogli oko svih izbora do sada. A postoje i tehnološki načini poput društvenih mreža gdje mogu staviti anketu i mali referendum da vidim kako ljudi dišu. Vjerojatno će i to pomoći u određenom smjeru u kojem bih trebao ići. To je i najčešći oblik moje komunikacije, a i dobrim dijelom obilazim teren, pričam s građanima, pa vjerujem da će mi oni moći reći u kojem smjeru ići ili ne ići".

Rekli ste da možete i s jednima i s drugima. Znači li to da nije bitno s kim, samo da ste u vlasti?

"Ne, to je interpretirano na svojevrsni način. Rekao sam da nisam čovjek koji ne može razgovarati sa svima. Vrlo sam otvorena osoba i od mojih prijatelja možete naći ljude različitog uvjerenja. A rekao sam da imam stavove koji su jednim dijelom lijevi, desni, dijelom liberalni, a dijelom konzervativni. Ne možete me trpati ni u jednu ladicu i u tom smislu sam rekao da mogu razgovarati i da prihvaćam ljude takvima kakvim jesu. Bog nas je napravio različite".

Pod kojim uvjetom biste išli s HDZ-om?

"Maloprije sam rekao da je bliži SDP".

'Treba vidjeti s kim će se pregovarati'

A postoji li šansa za dogovor s HDZ-om?

"Kakva bi to šansa bila? Moramo vidjeti uopće tko će biti njihov kandidat za premijera. Vidio sam da je gospodin Ivan Anušić dobio više preferencijalnih glasova pa sad nisam siguran tko će biti kandidat za premijera i s kim će se moći voditi razgovori".

Po svemu sudeći za sada to je Andrej Plenković. Je li vam on prihvatljiviji ili Ivan Anušić?

"Kada gledamo izborne legitimitete, tu treba u stranci i kod sebe odlučiti tko će biti kandidat za pregovore. Znam ljude iz svih stranaka i mogu vam reći da svi političari između sebe komuniciraju. Proteklih dana sam puno više razgovarao s predstavnicima ljevice, nego desnice".

Što kažete na odluku Ustavnog suda koja isključuje Zorana Milanovića i u slučaju da podnese ostavku. Je li vam Milanović prihvatljiv?

"On se pokazao kao dobar izazivač prema gospodinu Plenkoviću i sigurno je jedan nositelj glasova. Ima određenu karizmu i težinu na koncu čim se Ustavni sud išao s njim tako pozabaviti. Zanimljiva su oprečna mišljena ustavnopravnih stručnjaka koja čitam po medijima, ali i određenih odvjetnika koje sam kontaktirao. S obzirom na to da nisam pravne struke, zanimalo me što kažu na to. Kažu da tu nekakvog realnog objašnjena za takvo nešto baš i nema tako da me baš zanima kako će se to dalje razvijati. A i moram priznati da ova slika koja se pokazala na pressici, gdje su gospodin Butković, Bačić i Šeparović, ne baca baš najbolje svjetlo na tu odluku. Ali treba gledati da smo zemlja s jako slabim institucijama i koja god odluka da se donese, čak i da je najispravnija, mislim da javnost neće u nju vjerovati".