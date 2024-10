Danima je trajao bojkot nastave zbog učenika (10). Doznajemo: Ravnatelj se vratio u školu

Nastavlja se bojkot nastave u zagrebačkoj osnovnoj školi u koju četvrti dan zaredom učenici nisu stigli na nastavu. Neće ni u ponedjeljak, ako se ne riješi slučaj problematičnog učenika četvrtog razreda. Roditelji nisu zadovoljni jučerašnjim sastankom u školi. Tražili su garancije, koje im, odgovaraju iz Ministarstva obrazovanja, institucije ne mogu dati već jedino dječakovi roditelji.

Ravnatelj dobio garanciju od Ministarstva

Kako doznaje RTL- ravnatelj koji je podnio neopozivu ostavku, danas se vratio u školu. Školski odbor ga je na sastanku jednoglasno potvrdio. Vratio se na posao nakon što mu je Ministarstvo obrazovanja dalo garanciju da će se poduzeti konkretne mjere oko slučaja dječaka (10).

Iz Ministarstva traže da Grad hitno promijeni rješenje po kojem dječak može ići u redovan razred, a sve kako bi mu se omogućio primjereni oblik školovanja sukladno njegovim potrebama. No, iz Grada odgovaraju - odluka je na stručnom povjerenstvu škole te očekuju da će novo rješenje biti doneseno u narednih desetak dana.

"Nismo sretni, to je svakako. Tužni smo, nezadovoljni, umorni od cijele ove situacije, međutim i dalje smo puni nade da će se ovo što prije riješiti i da će naša djeca stvarno što prije krenuti u školu. Hoće li djeca u ponedjeljak u školu, to ne ovisi o nama. To ovisi o rješenjima koja će nam se dalje eventualno ponuditi', kazala je majka učenika.

"Ajmo reći da nadam se da će danas biti novosti, ali za sada još ne bi s ničim izlazio van dok to ne bude potvrđeno. Međutim, što se tiče Grada, odnosno Gradskog Ureda za obrazovanje - mi smo tu na raspolaganju da podupremo rješenje ove cijele situacije, zajedno s državnim institucijama koje imaju ipak više nadležnosti", kazao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.