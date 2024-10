Roditelji učenika kreću u mirni prosvjed zbog desetogodišnjaka: 'Izigrano je ključno obećanje'

Roditelji djece iz zagrebačke škole koju pohađa desetogodišnjak najavili su miran prosvjed ispred škole u 18 sati.

U utorak je bio novi bojkot nastave, a ravnatelj škole je podnio neopozivu ostavku

U srijedu više od 1000 učenika nije došlo na nastavu ni u matičnoj ni u područnoj školi

Roditelji: 'Izigrano je ključno obećanje'

17.51 - Dječak iz 4. razreda u ponedjeljak se nenajavljeno pojavio na nastavi. Prema riječima roditelja, dogovor time nije ispoštovan.

Učiteljsko vijeće škole smatra da ih se omalovažava te da im se nigdje, niti u jednom postupku, ne daje za pravo iznijeti svoje mišljenje, objavili su u utorak roditelji okupljeni u Vijeće roditelja. Učiteljsko vijeće ih je obavijestilo da je ravnatelj škole podnio neopozivu ostavku "zbog sustavnoga pritiska koji se u posljednje vrijeme vrši na cijelu školu". U znak podrške ravnatelju te djeci i roditeljima odlučili su da se od utorka neće održavati nastava, ni u matičnoj ni u područnoj školi. Sva djeca koja, pak, dođu u školu, bit će zbrinuta, poruka je Učiteljskog vijeća škole.

Roditelji pozivaju roditelje djece iz drugih razreda da im se pridruže na prosvjedu u srijedu u 18 sati jer je, kažu, izigrano ključno obećanje da će dječak do Nove godine biti na opservaciji. No on se u ponedjeljak nenajavljeno vratio u školu. Iako je pravobraniteljica za djecu za RTL kazala kako nije istina da je na sastanku dogovoreno da dječak ne smije biti u školi do Nove godine, roditelji tvrde da dogovor nije ispoštovan.

"Jedno od krucijalnih obećanja je bilo da će dijete biti na opservaciji. Tada nam je rečeno da će ta opservacija biti minimalno do iza Nove godine. Nas samo zanima koga se štiti s te druge strane?", rekla je majka jednog učenika.

Ranije tijekom dana oglasio se i ministar Radovan Fuchs.

"To je jako tužna priča, očekivao sam da će nakon svih onih razgovora i dogovora, uvjeravanja i objašnjavanja kako stvari stoje, svi dionici razumjeti i pokušati djelovati na dobrobit svih učenika. Kažem svih, i onih koji su u razredu, a sada ne idu na nastavu, ali i ovog učenika koji ima određene potrebe. Svi skupa trebamo pokušati da iz ovog obrazovnog sustava izađu kao jednako vrijedni članovi zajednice danas-sutra", poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs nakon novog bojkota u zagrebačkoj osnovnoj školi u kojoj gotovo 1000 učenika nije došlo na nastavu odlukom Vijeća roditelja jer se jučer u školu nenajavljeno vratio problematični učenik, zbog kojeg se u prošloj školi ispisao cijeli razred. Molio je roditelje da se djeca vrate u školu jer nema razloga za bojkot i ističe da garantiraju normalno odvijanje nastavnog procesa.

Ministar je opisao kronologiju cijelog slučaja i priče koja je, kako kaže, krenula prije još godinu dana u prošloj školi koju je pohađao dječak, ali je u međuvremenu premješten, no prema rječnima roditelja i u novoj sredini su se nastavili problemi.

Novinari su ga pitali je li dječak u školi uzrokovao probleme, ministar je rekao da nije - koliko on zna…

"Škola je funkcionirala svega dva dana. U tom trenutku nije postojala ugroza prema drugoj djeci. Ne mogu sad staviti ruku na srce i točno reći je li taj učenik nešto verbalno dobacio ili nije, ne znam. Ali bio je dva dana u školi, poslije više ne. Nakon toga su se rješavale stvari i sada je trebao biti uveden u razred i trebao je krenuti taj proces odvijanja redovite nastave", rekao je.

