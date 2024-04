Ponovno će biti sve toplije kako idućih dana ostajemo u polju anticiklone. S jugozapada stiže topliji i suh zrak, dok se poremećaji zadržavaju zapadnije od naših krajeva.

U nedjelju ujutro pretežno vedro, svježe. Samo po kotlinama u unutrašnjosti moguća je kratkotrajna magla, dok će prijepodne na zapadu zemlje biti samo nešto visokih oblaka.

Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a na moru uglavnom mirno. Jutro malo toplije - na kopnu od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva, na moru oko 13 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj visoki koprenasti oblaci neće pokvariti dojam sunčanog vremena. Sunce, uglavnom slab južni ili jugozapadni vjetar i toplo na oko 24 stupnjeva - idealni su to uvjeti za izlete i rekreaciju.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i još toplije. Uz slab do tek ponegdje umjeren jugoistočnjak, temperatura ide do 25 Celzija, ponegdje moguće i 26.

U Dalmaciji sunčano, nerijetko i vedro. Na moru uglavnom bez vjetra dok će u zaobalju puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura oko 23, 24 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, samo s onim visokim prozirnim oblacima. Bit će uglavnom mirno, u gorju ponegdje uz slab jugozapadnjak i osjetno toplije. Na cijelom području oko 21 supanj, mjestimice u gorskim predjelima i više.

Prognoza za kopno

Prvih dana novog tjedna na kopnu još toplije uz slab do umjeren jugoistočnjak - do čak 28 stupnjeva. Pretežno sunčano, nerijetko i vedro sve do srijede. Od praznika rada postupno sve promjenjivije i nestabilnije, ali samo malo manje toplo. Mjestimična kiša pak izglednije od četvrtka kada može biti i pljuskova praćenih grmljavinom.

Prognoza za more

Na Jadranu slično - sunčano i vedro, uglavnom mirno i sve toplije do srijede kada će postupno biti sve više oblaka, navečer i kiše te grmljavinskih pljuskova. Zapuhat će umjereno i jako jugo kojem krajem radnog tjedna slabi i okreće na jugozapadnjak, ali ostaje nestabilno uz povremenu kišu ili pljuskove, izglednije u petak.

Dakle, idućih nekoliko dana u cijeloj zemlji sunčano i iznadprosječno toplo uz uglavnom slab vjetar. Svakako dobre vijesti za sve koji planiraju provoditi dane na otvorenom.