BiH vrije nakon presude Dodiku, on ne staje: 'Ovo je do sad njegov najradikalniji potez!'

Napeto je u Bosni i Hercegovini nakon što je Milorad Dodik proglašen krivim zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta i nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora.

U tijeku je zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske gdje se raspravlja o četiri prijedloga zakona, kojima se zabranjuje rad centralnih institucija: Suda i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog vijeća i sigurnosne agencije SIPE. Vijest o ovome dolazi nakon što je Dodik jučer pred Skupštinom prijetio povlačenjem iz državnih institucija, iako je ublažio retoriku kada je u Banju Luku stigao srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

"Spremni smo razgovarati, ali ne da nas ignoriraju. Hoćemo upoznati sve faktore i predsjednik Srbije je u pravu i veoma je jasno naglasio potrebu mira i razgovara. Spremni smo razgovarati sa svima, sa svim predstavnicima bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda", poručio je Dodik.

Vučić je kazao da će Srbija dati sve od sebe da pomogne u očuvanju mira. "Da moli predsjednika Dodika za razgovor i dijalog. Ali Srbija će uvijek biti uz Republiku Srpsku i svoj narod", dodao je.

Situaciju iz Banja Luke prati RTL-ova reporterka Ana Mlinarić koja je pojasnila što Dodikove odluke znače za BiH te koje je moguće rješenje za izlazak iz ove krize.

BiH nakon Dodikove presude

"Ovo je do sada najradikalniji potez Dodika i on praktički zabranjuje rad četirima institucijama - Sudu, Tužiteljstvu, Vijeću koje imenuje suce na razini cijele BiH, ali i sigurnosnim agencijama. Najvažnije je pitanje što to znači za one dužnosnike iz Republike Srpske, primjerice jednu sudsku dužnosnicu iz RS-a koja radi na Sudu BiH. Pravnici tumače da svi oni ovim izmjenama zakona ostaju na svojim radnim mjestima, ali ovim ih zakonima Dodik zapravo prisiljava na neposluh. Oni bi trebali poštivati odluke RS-a, a ne tijela s razine države i u tom smjeru propisana je zatvorska kazna za one koji ne bi poštivali odluke Skupštine od šest mjeseci do pet godina zatvora", istaknula je RTL-ova reporterka.

Mlinarić podsjeća da paralelno s ovim događajima Dodik traži političke razgovore. Politički analitičari reći će da je on ovim potezom stvorio jednu monetu kojim ide u pregovore. On ih bar traži, iako su ga do sad stranke, bar bošnjačke, odbile u tim pregovorima.

Sada se postavlja pitanje postoji li rješenje za izlazak iz ove krize.

Jedno rješenje je, ističe RTL-ova reporterka, na Ustavnom sudu. Prema proceduri, kada zakon bude usvojen u Skupštini ide na Vijeće naroda.

"Razgovarala sam s predsjednikom kluba Bošnjaka, oni su rekli da će uložiti veto. To znači da zakon ide na ustavni sud i da ustavni sud, kao što je neke ranije iz RS-a, mogao bi srušiti i ovaj zakon. Još brži potez može povući Christian Schmidt koji je danas popodne hitno okupio ambasadore EU i na tom sastanku razgovara se o ovim zakonima. On jednom odlukom može poništiti sve ove zakone. Oni se onda de facto ne bi primjenjivali. Reakcija je i iz SDA. Bakir Izetbegović je optužio Dodika za rušenje BiH", zaključila je.

U RTL-u Danas u 19 sati donosimo i reakciju Dragana Čovića.