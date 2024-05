'MALA ŠVICARSKA' / Cvate turizam u hrvatskom kraju: Puno je jeftinije, a gosti dolaze sa svih strana svijeta

Mala Švicarska, od korone se tako tepa Gorskom kotaru. Tada su ga otkrili brojni domaći turisti. No, organizirani turizam u Fužinama traje punih 150 godina. Fužine danas imaju više od 900 turističkih kreveta, gosti dolaze sa svih strana svijeta. 'Lijepo se puni, ima dosta rezervacija. Napravili smo neke trodnevne, sedmodnevne i dvotjedne aranžmane, ali ozbiljniji booking krenut će kad malo ipak zgrije na obali, to već znamo i onda to dosta ozbiljno krene već negdje 15. 6.', rekao je Andrej Kauzlarić, vlasnik hotela. Više u prilogu reporterke Ide Balen.