HŽ OBNOVIO PRUGU / Kraj priče o sporim vlakovima? Član Uprave: 'Vozit će 120 km/h od slovenske granice do Glavnog kolodvora'

Nakon godinu i pol završena je obnova pruge od Zapadnog do ulaza u zagrebački Glavni kolodvor. Riječ je o dionici dugoj svega 3 i pol kilometara, no od velike važnosti za međunarodni teretni i prigradski prijevoz i jednom od najprometnijih pružnih dionica u Hrvatskoj. Vrijednost projekta obnove pruge je nešto više od 29 milijuna eura i potpunosti je financiran europskim novcem. Vlak će se novom dionicom moći voziti 120 km/h. Darko Barišić, član Uprave HŽ infrastrukture otkrio je za RTL je li to početak kraja za HŽ o pričama o sporim vlakovima. 'HŽ infrastruktura je pokrenula niz radova. Ovo je najveći investicijski val u povijesti Hrvatske gdje se najviše ulaže u željeznice'. Podsjetio je da se dosad ovim dionicama vozilo 60 km/h, a sada će se voziti 120 km/h, od slovenske granice do Glavnog kolodvora. Više pogledajte u prilogu