Od početka iduće godine novi udar! Cijene usluga javnih bilježnika idu gore. Evo i koliko

Pečat koji potvrđuje da ste živi, odsad će vas stajati 10 eura. Cijena većine usluga javnih bilježnika skače čak 50 posto.

"Opa! Stvarno nije u redu. S ljudima koji imaju male mirovine i premale plaće, mislim da se stvarno pretjeralo", kaže Bosiljka iz Zagreba. "Pa dobro, to je normalno. Sve je otišlo gore 50 do 100 posto i to je to", dodaje Zagrepčanin Siniša.

Tako će umjesto euro i 33 centa, cijena boda kojim se određuje visina usluge iznositi 2 eura. Javni bilježnik tvrdi poskupljenjem kasnimo za susjedima. "Djelomično će nam se olakšsati poslovanje jer veliki broj ureda ima problema s visinom plaća i borbom s odljevom kadrova. Obzirom na veliko povećanje plaća u državnom sektoru, javnobilježnički uredi u Hrvatskoj se bore sa zadržavanjem kadrova", kaže Mladen Ježek, javni bilježnik.

Iz Hrvatske javnobilježničke komore ističu kako je ovo prvo povećanje tarife nakon čak 30 godina, a bilo je potrebno radi usklađivanja s inflacijom.

Od 1994. godine vrijednost boda nikada se nije mijenjala

"Od osnivanja javnobilježničke službe u RH, od 1994. godine, ta se vrijednost boda nikada nije mijenjala, nikada se nije povećavala. Smatramo da danas, nakon 30 godina i povećanja troškova života i povećanja cijena vrijednost boda od 2 eura jest adekvatna", rekao je Ivan Crnčec, državni tajnik Ministarstva pravosuđa.

Na primjeru najčešćih javnobilježničkih usluga cijena ovjere jedne stranice fotokopije raste s 3,99 eura na 6 eura, dok će ovjera potpisa umjesto 3,39 eura, stajati 6 eura. Za poslove koji ne ovise o vrijednosti boda, već o vrijednosti predmeta poskupljenje će biti manje, oko 30 posto. Ovjera stranice fotokopije s 3,99 ide na 6 eura, ovjera potpisa s 3,39 na 6 eura.

Poslovi koji ovise o vrijednosti boda rastu 30 posto.

"Nije došlo do povećanja troškova u ovršnim postupcima, ostavinama i uknjižbama što je zapravo građanima najbitnije", dodaje javni bilježnik Ježek.

Poduzetnici smatraju da je podizanje cijena opravdano, ali ne ovako naglo. "Naravno, nismo očekivali da će to poskupljenje biti ovako veliko, čak i 50 posto! Ovo poskupljenje osjetit će, kako poduzetnici, tako i građani, naročito oni koji za jedan postupak imaju potrebe za više javnobilježničkih usluga", zaključuje Branka Prišlić, Udruga Glas poduzetnika.

Nove cijene usluga javnih bilježnika trebale bi se početi primjenjivati početkom iduće godine.

