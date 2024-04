Pula je prva u Hrvatskoj osigurala dostojanstven život osobama bez krova nad glavom. Riječ je o projektu organiziranog stanovanja pod nazivom "Stanovanje prvo". Dio pulskih beskućnika tako je dobio plaćen trajni najam stana, a dio njih zbrinut je do trenutka dok ne stanu na vlastite noge.

Ideju udruge AjA grad je financirao sa 100 tisuća eura, županija s 40 tisuća eura, a projekt bi s 37 tisuća eura trebalo podržati i Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Primjer Hrvatskoj i regiji

"Svjesni toga da se to može desiti svakome, da imamo krivu percepciju o tome tko je beskućnik, da beskućnik danas sutra može postati bilo tko od nas, da su to ljudi koji su se našli u nekim životnim situacijama koje su ih dovele do toga da završe na ulici, razmišljali smo o trajnom rješenju, razmišljali smo o jeftinijem rješenju i naravno razmišljali smo što je ono što bismo željeli da svi naši stanovnici grada imaju, a to je krov nad glavom prije svega, a onda da se pobrinemo za sve ostalo", istaknula je Ivana Sokolov, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule.

"Jako smo ponosni na ovaj projekt mislim da možemo biti grad primjer ne samo za cijelu Hrvatsku nego i regiju", kaže Sokolov.

Osnovno ljudsko pravo

Uživo iz Pule javila se Petra Fabian Kapov koja je razgovarala s predsjednicom udruge AjA, Helenom Babić.

"Udruga ima osnovni cilj, a to je da je adekvatan dom osnovno ljudsko pravo i to je motivacija od koje smo krenuli", istaknula je Babić.

"Mi trenutno pružamo dvije usluge. To je usluga organiziranog stanovanja, to je ovo gdje se nalazimo sada, koja ima neki privremeni rok za beskućnike, a druga je housing first model. To u Europi se provodi već dugi niz godina, nije nešto što smo izmislili, a koja jednu osoba smješta u jedan stan, osoba tu sudjeluje sa jednom trećinom troškova, uz podršku dok god je ona potrebna", objašnjava Babić.

"Ovdje trenutno žive četiri mušketira koji su oduševljeni sa stanom. Oni ga nazivaju Hilton sa šest zvjezdica. Kažu da nisu imali takvo stanovanje za vrijeme svog života", rekla je Babić.