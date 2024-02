odvjetnica bez komentara / Europski tužitelji ispitali suradnika, čeka se dolazak Vojkovića, ali nije to jedini slučaj pod istragom

Hrvoje Vojković još nije stigao ovdje u Ured europskog tužitelja, izvijestila je RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić. Vrlo vjerojatno neće doći prije 19 sati i 30 minuta ili čak 20 sati, tako da će ispitivanje svakako početi u kasnim večernjim satima. Prije njega već je ispitan bivši bankar iz Varaždina. Zanimljiva je snimka gdje se hvalio s tulipanima jer ustvari ne zna se kad je ona točno nastala. Na toj snimci vidi se da su tulipani poprilično rijetko poslagani. Sumnjivo je da se za to može dobiti toliki novac od Europske unije. Odvjetnica Hrvoja Vojkovića kaže da se još nije čula sa svojim klijentom pa ne želi ništa komentirati. Nakon što Hrvoje Vojković da svoj iskaz, europski tužitelji će odlučiti hoće li za njih dvojicu ili možda samo za jednoga zatražiti istražni zatvor. Ukoliko to zatraže, onda će sutra jedan ili njih oboje završiti pred Županijskim sudom. Inače, Hrvatska se spominje u još jednoj velikoj akciji europskih tužitelja. Njemački ured EPPO a pokrenuo je akciju protiv kriminalne grupe zbog prijevare nad PDV-om teškom 195 milijuna eura. Tu se radilo o kupovini raznih pametnih telefona, malih elektroničkih uređaja, ali i zaštitnih maski. Sve se radilo u 17 zemalja, na svemu je sudjelovalo više od 60 raznih istražitelja. U sve je bila uključena i Hrvatska. Još uvijek ne znamo koju točno je imala uloga ulogu Hrvatska, no istražitelji su zaplijenili skupocjene stvari poput jahti, automobila, luksuznih satova, zlata, novca u gotovini, ali i u kripto valutama, negdje u vrijednosti milijun eura. Što se tiče Ureda europskog tužitelja, ovdje u Hrvatskoj očito radi punom parom. Sjetimo se samo afere Geodezija, Gabrijele Žalac i Tomislava Tolušića.