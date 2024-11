Bura izmučila vozače: Autocesta zatvorena, trajekti na mrdaju, probleme imali i avioni

Od sjevera Jadrana prema jugu, olujna bura je ponovno pravila probleme vozačima. Samo osobni automobili mogli su dionicom autoceste od Kikovice do Delnica, Omiškom zaobilaznicom ili Paškim mostom.

Na podvelebitskoj dionici autoceste ponovno je sve stalo. Promet je bio potpuno zatvoren na više cesta koje je obišla naša ekipa. "Kapa od oblaka", veća i od same planine, jasno daje do znanja da pod Velebitom bura nosi sve pred sobom, ali i opet zaustavlja promet. Potpuno je zatvorena dionica Dalmatine od Sv. Roka do Posedarja, dio Jadranske magistrale od Karlobaga do Sv. Marije Magdalene i spojna cesta od Maslenice do Zatona Obrovačkog zbog koje se obilaznim putem mora do Obrovca, pa onda uz Velebit.

"U Bjelovar idemo, pa smo tamo negdje kružili, onda su nas vratili i onda smo išli ovamo okolo. Ovo nas je usporilo bar za sat, sat i pol kaže", Ana iz Bjelovara, a Ivo koji ide za Zagreb, polako žuri. On će iskusno: "Mislim da neće snijeg. Pratimo aplikaciju od HAK-a, znamo cestu, nismo prvi put tu. Svake godine isto u ovo vrijeme i to je to."

Vjetar prejak za teretna vozila

Od subote ujutro i starom cestom uz Velebit mogu samo osobni automobili, vjetar je bio prejak za teretna vozila s ceradama koje silovita bura, kao kamion jučer kod Jasenica, može prevrnuti kao od šale. "Zatvorili smo državnu cestu D-27 od Gračaca prema Obrovcu, odnosno prema Zadru i obilazak je za kamione i za sva vozila koja imaju natkriveni prostor preko Knina", kaže Stjepan Knežević, nadcestar Cesta Zadarske županije Ispostave Gračac.

S primorske strane u prometu nije bilo zastoja, osim ponekog pitanja kako dalje. Kada bura zatvori autocestu i državnu cestu prema Zatonu Obrovačkom, u Zatonu obično bude puno kamiona i onih koji čekaju na nastavak putovanja. No tu je redovito i policija, ona je na svim važnijim punktovima i pomaže vozačima kako da dalje nastave s putovanjem. I ličke strane Velebita, policija je na svakom raskrižju usmjeravala vozače. Kamioni su cestom prema Kninu skretali za Kistanje i ponovno se uključivali na autocestu prema jugu. Policajci su kontrolirali i zimsku opremu jer je na tom području povremeno bilo i susnježice.

Pad bure početkom novog tjedna

"Nije snijeg, premda ga je noćas bilo nešto malo na ovim višim područjima, na jednom mjestu ga ima čak i 10 centimetara, a ovdje okolo je samo malo zapršilo", dodaje nadcestar Knežević o snijegu kojega je bilo na Malovanu, prema Kninu i na Prezidu gdje je tunel koji spaja Dalmaciju i Liku.

Bura je ostavila privezane katamarane i trajekte koji nisu isplovili na brojnim linijama, ali i smetala u avio prometu. Tek iz drugog pokušaja pilot je uspio sletjeti u dubrovačkim Čilipima. Pad olujne bure, koja čak i na ličkom području ima udare od 130 kilometara na sat, očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak.

